Главы города и области проинспектировали ремонтные работы в Мурманске

Для подрядчиков, занимающихся ремонтными работами в областном центре, день выдался непростым. К ним с инспекцией неожиданно нагрянули представители городской администрации и врио губернатора Андрей Чибис. Как продвигается ремонт домов культурного наследия, когда завершатся работы на перекрестке улицы Книповича, узнавали корреспонденты «Арктик-ТВ».

Главы города и области решили провести незапланированный рейд по дворам и улицам Мурманска, на которых проходят ремонтные работы. В столице Заполярья таких мест немало: где-то подрядчики благоустраивают дворы, а где-то продолжается масштабный капитальный ремонт домов культурного наследия. Например, в самом сердце муниципалитета, на проспекте Ленина, возвышаются леса – здесь восстанавливают фасад здания. Очень важно, по мнению врио губернатора Андрея Чибиса, уделить особое внимание выбору цвета при его покраске, чтобы центр города имел общий архитектурный стиль.

«Дом находится в центре города, мы готовим концепцию оформления площади и это всё должно сочетаться, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. – Важно, чтобы при этом учитывалось мнение архитекторов».

Объезд провели и по оживленному участку дороги около перекрестка проспекта Ленина с улицей Академика Книповича, где уже не первый месяц ограниченно движение автотранспорта и пешеходов. Увы, решить вопрос быстрее невозможно, мурманчанам придётся потерпеть до конца августа. Подрядчик Мурманской ТЭЦ проводит замену участка теплотрассы.

«Здесь важна не спешка, а качество, - отмечает Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Тепло в нашем климате играет важную роль. Пусть не спешат».

Контрольные проверки на местах мотивируют подрядчиков не затягивать работы, а для чиновников, в свою очередь, такие выезды дают возможность быстрее выявить болезненные точки и принять по ним своевременные управленческие решения.