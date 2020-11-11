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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.20 19:30

Главы города проверили ход реконструкции школы №1

Руководители города-героя оценили выполненные ремонтные работы, но, к сожалению, результат оказался неудовлетворительным.

Школа №1 давно нуждалась в серьёзном ремонте. Свои двери она открыла в 1935 году ещё под номером 17, а в годы войны использовалась под военный госпиталь. Учреждение называют визитной карточкой города, культурным наследием, именно поэтому так важно на должном уровне отреставрировать здание, подчеркивают главы Мурманска. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Темпы проведения ремонтных работ меня не устраивают. Мы понимаем, что всё равно сроки переносить никто не будет. Мы планируем после ремонта открыть нашу замечательную первую школу, историческое здание, важное для города Мурманска здание, к первому сентября 2021 год.

В первую очередь специалисты должны были обновить кровлю, позже выполнить ремонт всех классов, фасада, поменять инженерные коммуникации. Но подрядчик взялся за объект давно, но так  ничего из вышеперечисленного и не сделал. Рабочие не успевают вовремя и качественно реконструировать школу, в процесс пришлось вмешаться главам города. Доставленный ущерб компания будет компенсировать.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Если говорить об истории этой школы, то эта история характеризуется, наверное, единственным словом, действительно «красная», легендарная школа. Я посмотрел список выпускников этой школы, то просто удивительное количество людей, которыми гордится наш город – вот это первая школа. Понятно, что несколько десятилетий такого объёма работы здесь не проводились, по сути, нет такого элемента в школе, который мы не ремонтируем».

Цвет для оформления фасада школы, к слову, выбирали голосованием. В этом процессе приняли участие более пяти тысячи человек. В итоге около 32% мурманчан выбрали белый оттенок с зелёными элементами, второе место занял сиреневый, а третье бирюзовый.

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