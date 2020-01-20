Главы Мурманска рассказали о масштабных планах и отметили лучших журналистов

В столице Заполярья прошла пресс-конференция двух глав Мурманска - Андрея Сысоева и Евгения Никоры. Они рассказали журналистам о планах работы на 2020 год. Строительство новых спортивных объектов, детских садов и рекреационных зон - это лишь небольшой список того, что будет реализовано в ближайшем будущем.

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоева и глава городской администрации Евгений Никора для журналистов провели большую пресс-конференцию, посвященную планам работы на 2020 год. Но в начале встречи представители власти отметили лучших мурманских журналистов за «высокий профессионализм и объективное освещение событий». Благодарственные письма вручили операторам телеканала «Арктик-ТВ» Андрею Карабаню, Евгению Бугрецову и корреспонденту Эллине Ким.

Что касается стратегии развития столицы Заполярья, то здесь в приоритете решение острых социальных вопросов – строительство новых спортивных объектов, расселение из ветхого жилья, создание рекреационных зон-парков и скверов. Также планомерно будет решаться проблема нехватки мест в детских садах. Два новых дошкольных учреждения построят в Первомайском округе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Что касается детского сада на улице Орликовой, то мы планируем ввести его в эксплуатацию в августе 2021 года, на улице Достоевского - в декабре 2021 года, так как это более серьёзный объект. Сейчас мы идём в графике создания проектной документации».

Во время пресс-конференции журналисты не могли не задать наболевшие вопросы. Например, общественность беспокоит закрытие банного комплекса «Громада». Известно, что сейчас у арендаторов накопился крупный долг перед акционерным обществом «Здоровье», к тому же сеансы в аварийном здании небезопасны. Комплекс не раз подвергался реконструкциям, при этом соответствующей разрешающей документации на данные изменения нет.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Сегодня суды прошли, вынесены решения, что необходимо провести экспертизу и проектирование. Только после выполнения данных важных можно обсуждать безопасно это здание или нет».

Во время встречи озвучили проблему нехватки рабочих рук, например, в Управлении дорожного хозяйства сейчас требуются 100 дворников на зарплату в 40 тысяч рублей. Для оперативной механизированной уборки дорог в Мурманске будет привлечена новая дорожная техника, 38 единиц снегоуборочных машин ждут уже в феврале.