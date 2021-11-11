Главы ЗАТО обмениваются опытом работы

Депутаты и представители исполнительной власти закрытых административно-территориальных образований со всей России собрались в зале заседаний Мурманской областной Думы. Обсудили общие для всех ЗАТО проблемы и пути их решений. А заодно обменялись опытом работы в закрытых городах.

В столице Заполярья состоялась конференция Ассоциации содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России. Мурманскую область выбрали не случайно. В нашем регионе самое большое количество закрытых городов. И живёт в них примерно 20% всего населения области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы дали согласие провести его в стенах Мурманской областной Думы, потому что Мурманская областная Дума, вы знаете, большое внимание уделяет закрытым территориям. Уже несколько созывов у нас есть комитет, который работает по ВПК, закрытым территориям, делам семей военнослужащих всех гарнизонов. Мы знаем, что каждый пятый житель нашей Мурманской области проживает на закрытых территориях».

На конференции говорили о социально-экономическом развитии ЗАТО. Одна из главных тем - реновация. Мурманску здесь есть чем похвастаться. В нашем регионе вопрос благоустройства жилья для военных решается сегодня активнее всего.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году был подготовлен детальный план реновации ЗАТО. Спасибо федеральному правительству за поддержку. Общая сумма финансирования составила без малого миллиард рублей. И в 2021 году большой объём мероприятий был выполнен. Это не осталось незамеченным жителями. Коснулась реновация и социальных объектов, инфраструктуры, дорог и приведения в нормативное состояние жилых помещений, которые располагаются в ЗАТО».

Лидерство Мурманской области в этом вопросе признал и председатель Ассоциации содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России Сергей Ермоленко. В остальных регионах вопрос обновления жилфонда закрытых городов пока стоит остро.

Сергей Ермоленко, председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО министерства обороны России»: «Я думаю, что те главы ЗАТО, которые сегодня приехали на это мероприятие, а это и с Дальнего Востока, из Сибири, Урала, Поволжья, изо всех регионов приехали главы ЗАТО, чтобы посмотреть, как реально здесь работают органы власти, как идёт решение вопросов органами местного самоуправления именно в ЗАТО. И, соответственно, перенять опыт и передать свой опыт другим главам ЗАТО».

Среди других проблем, о которых говорили представители ЗАТО, - передача земли из федеральной собственности в муниципальную и недофинансирование. У многих закрытых территорий просто нет денег для решения возникающих вопросов.

Сергей Потапов, глава муниципального образования Вилючинский городской округ ЗАТО город Вилючинск Камчатского края: «Сложность по городу, конечно, как всегда, любой глава ЗАТО скажет: нехватка денег. Так как в закрытых городах инвестиций почти нет. Земля принадлежит, в основном, Министерству обороны. Но предприниматели много помогают».

Во время конференции председатель Ассоциации содействия гражданам ЗАТО вручил награды председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому и заместителю губернатора Мурманской области Владимиру Евменькову. Было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Мурманской областной Думой и межрегиональной общественной организацией.