Глаза боятся, а руки делают - реконструкция мурманской Детской школы искусств №3 будет продолжена в следующем году

Напомним, в 2021 году это учебное заведение стало победителем федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая среда» в рамках нацпроекта «Культура».

Благодаря участию в национальном проекте на базе школы был создан виртуальный концертный зал, который сразу стал точкой притяжения учащихся и жителей Росты. Благодаря ему теперь не нужно ехать в известные концертные залы Москвы или Петербурга - оркестром можно насладиться в Детской школе искусств №3 города Мурманска.

Были приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия, а также сделан косметический ремонт фойе и гардероба.

К счастью для всех любителей искусства, на этом преображения не заканчиваются, в бюджете города уже предусмотрены средства на дальнейшую реконструкцию школы.

Марина Перминова, директор Детской школы искусств №3 г. Мурманска: «На сегодняшний день – это два раза по столько, сколько мы сделали. Это замена электрики, отопления, пола в цокольном этаже, косметический ремонт кабинетов, замена дверей по всему зданию, подвесные потолки и трудная задача в фойе второго этажа, которое нестандартное, огромное. Я не знаю, как подступиться. Но я думаю, что придёт первое июня и вновь глаза боятся, а руки делают».