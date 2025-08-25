«Глазами леса»: в Мурманской области снимают фильмы, получившие грантовую поддержку от регионального правительства

Один из нескольких проектов - короткометражка «Глазами леса» уже сняли.

Когда проект короткометражного фильма «Глазами леса» получил грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей, Диане Беловой, режиссёру картины, сразу стало понятно, что её идеи будут воплощены так, как она и задумывала.

Диана Белова, режиссёр фильма «Глазами леса»: «Это не первый мой проект на севере. Я здесь родилась и выросла. Став режиссёром меня тянет на родину. Мне кажется, что я очень чувствую и понимаю эту землю, её истории и она, в свою очередь, помогает мне воплощать все мои безумные идеи. Потому что, например, в этом проекте всё держалось, без преувеличения, только на вере. На вере в историю, на вере в команду, потому что практически сразу всё пошло не по плану».

Фильм «Глазами леса» повествует о девочке, которая хочет остановить беду, пришедшую в северную деревню, и отправляется в дикий лес по тропе духов. О девушке, которая живёт в богатой многокультурной среде, ищет свои корни и совмещает в себе настоящее и прошлое».

Диана Белова, режиссёр фильма «Глазами леса»: «История это навеяна открытием петроглифов на реке Поной. Все мы чувствовали эту магию. Я сейчас работаю над монтажом и фильм уже получается живой, ощутимый, осязаемый. Во время съёмок нам невероятно повезло и с погодой, и с каким-то стечением обстоятельств, потому что было очень много сложностей, а всё в итоге сложилось, мы от этого невероятно были счастливы».

Съёмки картины проходили в Ловозерском районе и уже завершились. В проекте участвовали молодые кинематографисты из Санкт-Петербурга и местные консультанты.

Сейчас фильм находится в монтаже, а премьерный показ запланирован на декабрь.