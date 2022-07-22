Глазами увидеть, ушами услышать – Андрей Чибис в Первомайском округе Мурманска

Глава региона Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ на объектах инфраструктуры Первомайского округа Мурманска и ответил на волнующие вопросы горожан.

Глава региона Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ на объектах инфраструктуры Первомайского округа Мурманска и ответил на волнующие вопросы горожан.

Вместе с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным губернатор совершил рейд по Первомайскому округу. В первую очередь они посетили медицинский колледж, где ремонтируют общежитие. В этом году здесь планируют обновить 72 комнаты: заменить освещение, оборудовать новые санузлы и организовывать современные пространства для отдыха.

Затем глава региона проверил ещё одно образовательное учреждение. Гимназия №7 получила грант на преобразования школьных пространств «Arctic schools». Сейчас в здании идёт активная подготовка к новому учебному году, обновляют библиотеку и столовую.

Также в гимназии почти заершён монтаж новых пластиковых окон.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вижу, как меняются школы, это не только красота. Это тепло для наших детишек, а для школы - это экономия на энергоресурсах. Чем меньше потерь, тем меньше школа платит, тем больше денег остаётся, чтобы мебель менять и прочее».

Одна из наиболее важных тем для жителей «Первомайки» – это безопасность лестниц и дорог. Во время объезда губернатор осмотрел пешеходную связь на ул. Зои Космодемьянской, 29. По просьбе жителей здесь ведут активные ремонтные работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельная часть программы – это масштабный ремонт дворов, дорог и тротуаров. И тоже мне понравилось, как делают дороги, как делают тротуары. Очевидно, что наши дорожники с каждым годом лучше и лучше учатся делать это. И это, безусловно, радует».

Своими пожеланиями по обновлению придомовой территории поделились жители Кольского проспекта. Сейчас во дворе их многоэтажки в рамках программы благоустройства идёт капитальный ремонт. Но у горожан остались вопросы.

Возможность задать их губернатору получили все жители «Первомайки». Для этого в администрации округа организовали встречу. Здесь во время открытого диалога участники обсудили более 30 тем: от доступности медицинской помощи, экологии, расселения из аварийного жилья, создания в Мурманске многопрофильного психоневрологического интерната для родителей, воспитывающих детей-инвалидов старше 18 лет до обновления рыбного порта.

По словам губернатора, многими вопросами уже занимается региональное правительство, остальные взяты в работу.

За рабочим процессом на протяжении всего вечера следила студентка 3-го курса средней мореходки Катя Жданова. На проекте «Arctic talk» губернатор лично договорился с северянкой, что покажет ей, как проходят деловые встречи главы региона. И вот этот день настал.

Екатерина Жданова, студентка: «Я не ожидала, что это настолько сложно. Я думала, что это как-то попроще всё работает».

Глава региона уже не первый раз делает такие подарки представителям молодёжи Мурманска. Многие из школьников и даже студентов вряд ли представляют в чём заключается работа представителей власти.