Глубинка: глава региона продолжает серию рабочих поездок по населенным пунктам юга Мурманской области

В этот раз Андрей Чибис посетил Краснощелье, Чапому и Чаваньгу, а после и Умбу.

В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил отдалённые населённые пункты Ловозерского и Терского районов – Краснощелье, Чапому и Чаваньгу. Глава региона осмотрел социальные объекты и пообщался с жителями.

Например, в Краснощелье в 2021 году был построен современный фельдшерско-акушерский пункт. Он полностью укомплектован оборудованием и персоналом. Работает аптека. Кроме того, при необходимости здесь привлекают узких специалистов для консультаций. Ситуация с медицинской помощью становится лучше и в маленьких населённых пунктах Терского района, отмечает Наталия Самойленко, глава администрации Терского района.

Что касается Краснощелья, то здесь жителям особенно не хватает быстрого и качественного интернета, возможно, поэтому главу региона с неподдельным любопытством встречают дети и не отходят ни на шаг пока Андрей Чибис гостит в селе. В этот момент, кажется, их даже перестает интересовать благоустроенная территория парка для семейного отдыха, где в том числе сделаны игровой и спортивный комплексы. Немного отстают школьники только тогда, когда губернатор решает зайти в храм преподобного Серафима Саровского. Внутри деревянной церкви никто не решается задавать вопросы.

В Краснощельской средней общеобразовательной школе в летний период ежегодно проводятся ремонтные работы. Здесь организован музейный уголок и установлена «Парта Героя». Кроме того, учреждение стало одним из победителей программы «Арктическая школа»: при поддержке областного финансирования здесь теперь делают ремонт класса истории. Также здесь откроют «Точку роста».

Андрей Чибис, губернатор мурманской области: «Я действительно посмотрел нашу отдалёнку».

В Чаваньге и Чапоме губернатор также осмотрел социальные объекты и пообщался с жителями. Удивительно, но все встречи проходили на улице, благо погода позволяла. В этих маленьких населённых пунктах на юге области проживают порядка 150 человек.