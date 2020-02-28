Глубокий снег затрудняет передвижение лосей в лесу

Из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой в Мурманской области, Норвегии и Финляндии, страдают лоси. Они не могут быстро передвигаться и оперативно реагировать на приближение автомобилей.

В этой связи работники государственного заповедника «Пасвик», расположенного на приграничных территориях трёх стран, напоминают туристам на снегоходах о необходимости соблюдать особую осторожность при встрече с сохатыми.

То же относится и к водителям на дорогах Мурманской области. И тем, и другим рекомендуется при виде животного заранее притормозить, чтобы животное успело покинуть опасную зону.