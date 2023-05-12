«Глубокий выдох, концентрация и взаимоподдержка»: в Мурманске состоялась региональная ежегодная акция «Характер северный, ЕГЭ сдадим – уверены!»

Итоговые экзамены – сложный этап в жизни большинства школьников. Ведь результаты ЕГЭ напрямую влияют на будущее выпускников. Страх – провалить испытание способен подкосить даже самых умных и подкованных в предметах ребят.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Потому что 90% успехов – это снижение волнения. Следующая составляющая – это знакомство с процедурой проведения экзамена. И несомненно вселяет уверенность то, если ребята правильно распределят свои силы на ЕГЭ».

Мурманских школьников собрали в Центре опережающей профессиональной подготовки, чтобы рассказать им о том, как преодолеть чувство неуверенности в своих силах. А помочь им в этом призваны эксперты – члены комиссий, психологи и даже выпускники прошлых лет.

Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области: «Сегодня здесь выступает председатель предметных комиссий и заместитель председателя. Это люди, которые проверяют их работы, которые могут дать последние советы, на что обратить внимание, чтобы не потерять баллы».

Специалисты советуют работать над самоконтролем и самообладанием. Если это не удается сделать на едине с собственными мыслями, то лучше обратиться, например, к психологу. Эксперты советуют не заниматься ночами, уделить внимание тайм-менеджменту, ну, и конечно, не забывать об отдыхе, спорте и хобби.

Данила Терлецкий и Данила Голубков, выпускники: «Хорошо, когда есть какое-то хобби или занятие в секции. Они помогут отвлекаться от грустных мыслей, чтобы не было никакого стресса, чтобы легко справиться с этим».

И самое главное, это понимание: даже если не удастся набрать высокие баллы, то жизнь на этом не закончится. Есть масса вариантов для поступления, построения карьеры и запуска своего дела. Главное, желание. При этом, конечно, заранее стоит продумать такой план «Б».

А вот родителям эксперты советуют не давить на ребёнка, так как лучше от этого не становится.