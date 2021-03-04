Год добрых дел добровольцев

Год, как мы вместе. Всероссийская добровольческая акция стартовала в самом начале пандемии, и по сей день волонтёры продолжают своё участие в жизни пожилых и маломобильных людей по всей России, включая и ЗАТО Александровск.

Как и во всех муниципалитетах региона вначале пандемии в ЗАТО Александровск был оперативно организован волонтёрский штаб для помощи нуждающимся в доставке лекарств, продуктов питания или транспортировки в медучреждения.

В марте добровольцы отметили год акции «Мы вместе», обменявшись фруктами, символизирующими добро и здоровье.

Татьяна Бут, заместитель директора по основной деятельности Централизованной клубной системы, г. Полярный: «ГЦК «Север» поддерживает традицию апельсинами между волонтёрами и участниками художественной самодеятельности».

Более 60 александровцев добровольно принимали заявки, работали на собственных транспортных средствах, а чаще – пешком, курсируя по городу по адресам, где их ждали пожилые или маломобильные жители.

Наталья Вахрушева, координатор волонтерского штаба ЗАТО Александровск в г. Полярном: «Шесть волонтёров награждены грамотой и медалью, учрежденной В.В. Путиным».

Ещё 4 волонтера за активную гражданскую позицию, проявленные доброту и милосердие, были отмечены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодёжи, 34 - губернатора Мурманской области, четверо – главы администрации АТО Александровск.