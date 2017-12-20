Год экологии завершается, а забота о природе Севера продолжится

В России заканчивается Год экологии. Пока не наступил 2018 год, согласно указу президента, посвящённый добровольцам и волонтёрам, необходимо подвести итоги. Прежде всего, жителей области интересует, чем же отличился наш регион на поприще сохранения природы.

В Мурманске состоялась ежегодная профильная научно-практическая конференция, где отметили организации и предприятия за активное участие в мероприятиях Года экологии, подвели итоги в том, что сделано, наметили план, что ещё предстоит сделать, чтобы сохранить на территории области биоразнообразие.

Как было отмечено во время конференции, областному правительству наконец-то удалось пролоббировать создание парка Хибины, документы направлены в Москву и ждут одобрения. Учитывая сложившиеся хорошие отношения нашего региона с министром природных ресурсов Сергеем Донским, который в этом году несколько раз посещал Мурманск, вполне вероятно, что уже в ближайшее время проекту дадут зелёный свет. Но горные массивы далеко от областного центра, где есть своя достопримечательность, требующая ухода. В этом году Кольский залив начали очищать от затонувших судов и того, что от них осталось. Пока со дна подняли только три конструкции, но работа будет продолжена. Впрочем, над природоохранными мерами трудились и крупнейшие предприятия региона, например, Кольская ГМК.

Металлурги получили благодарственное письмо от губернатора заслуженно. По словам представителей компании, меры по сохранению окружающей среды они начали вводить задолго до объявления Года экологии. Причём модернизация производства - это только часть проделанной работы. Компания оказывает поддержку научно-просветительской работы природоохранных территорий. Один из ярких примеров такого сотрудничества - строительство визит-центра заповедника «Пасвик» в посёлке Никель. Его торжественное открытие и стало отправной точкой Года экологии в России.

На все свои природоохранные мероприятия и развитие производства КГМК тратит колоссальные деньги. Речь идёт о нескольких десятках миллиардов рублей. «Мне бы не хотелось разделять проекты коммерческие, производственные и экологические. Они все экологические, - справедливо отметил Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности АО «Кольская ГМК». - Сейчас нельзя так рассуждать, что что-то строится для выпуска металлов, а что-то делается специально для охраны окружающей среды. Каждый инвестиционный проект, направленный на извлечение металлов, снижение себестоимости выпуска металлов, безусловно содержит в себе экологическую составляющую.

Немало средств на экологию тратят и мурманские докеры. Торговый порт в этом году открыл очистные сооружения для сточной воды, добавил к уже имеющимся пылеподавляющим «пушкам» 4 новых устройства и возвёл вокруг угольных штабелей 6-метровые ограждения. Уже в 2018 году на предприятии начнут строительство высоких экранов, защищающих город от распространения частиц угля при перевалке.

Большие планы на будущий год имеют и в Баренц-отделении Всемирного фонда дикой природы, представители которого подписали с региональным Министерством природных ресурсов соглашение о сотрудничестве.

Новый комплекс по хранению и переработке бытовых отходов откроется уже на следующей неделе. В сортировочную линию и саму площадку вложили 1,5 миллиарда рублей и это, пожалуй, один из крупнейших экологических проектов уходящего года в Мурманской области. Которому, впрочем, ещё предстоит окупить вложенные инвестиции. Введение завода в эксплуатацию позволит постепенно избавиться от старых свалок, на ликвидацию которых областное правительство выделяет отдельные средства.