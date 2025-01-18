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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.25 20:30

Год начался, подводим первые итоги: пришла оттепель – вводим режим повышенной готовности; отмечаем Международный день ледовара и День образования Следственного комитета РФ, а астролог Сергей Згазинский рассказывает о том, как мы будем жить дальше

В компании «Новапорт» рассказали о ходе строительства нового терминала в мурманском аэропорту. Анастасия Кочурова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ», вместе с губернатором региона Андреем Чибисом посетила строящийся объект с обзорной экскурсией.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гость студии: Сергей Прибытков, заслуженноый работник культуры РФ, балетмейстер ансамбля танца «Сполохи»; Олеся Пунтус, солистка ансамбля танца «Сполохи»; Алексей Сергеев, солист ансамбля танца «Сполохи»; Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи «Просто будь», и Анастасия Катаева, участница группы взаимопомощи «Просто будь»

Но начнём выпуск программы с главных событий недели.

В четверг, 16 января, в Мурманской области был введён режим повышенной готовности в связи с резким температурными перепадами, дождями и сильным гололедом. Службы мобилизованы во всех муниципалитетах, отметил губернатор на совещании, организованном в правительстве региона в связи с аномальными погодными условиями.

В компании «Новапорт» рассказали о ходе строительства нового терминала в мурманском аэропорту. Анастасия Кочурова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ», вместе с губернатором региона Андреем Чибисом посетила строящийся объект с обзорной экскурсией.

В соцсетях появилось видео с поврежденным автобусом у остановки общественного транспорта по улице Папанина Мурманска. Со слов очевидцев, общественный транспорт расстреляли из пневматики. Делом занялись полицейские, которые позже задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Мурманска. Вместе с законным представителем его пригласили для дачи пояснений. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Гость города металлургов, представившись сотрудником надзорного органа, под предлогом проверки подлинности товара похитил мобильный телефон. Речь о мошенничестве, которое провернул в одном из салонов сотовой связи в Мончегорске житель Карелии. Мужчина приехал в наш регион в рабочую командировку, которая, вероятно, пошла не по плану. Уже после задержания подозреваемый признался в содеянном и вернул похищенный мобильный телефон. Тем не менее ему грозит срок лишения свободы.

Северянин ответит по закону за то, что организовал у себя дома запрещенную лабораторию, с помощью которой изготовил больше 2 килограммов наркотиков. 45-летний житель Мурманска через тайник-закладку купил запрещенное вещество, затем приобрел химическое оборудование и посуду. После чего изготовил более 2 килограммов мефедрона, метамфетамина, а также смесь наркотического средства и прекурсоров. Хранил он всё это у себя дома, чтобы потом продать. Но довести преступный умысел обвиняемый до конца не смог, его задержали полицейские. Уголовное дело в отношении ранее судимого северянина направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственный комитет отметил свой профессиональный праздник. Уже 14 лет они ведут борьбу с преступностью, в том числе коррупционной, привлекают к ответственности граждан, преступивших закон, обеспечивают защиту прав людей и всего государства.

В Кольском Заполярье морские пехотинцы Северного флота продолжают осваивать и совершенствовать передовые приёмы ведения современного боя.

Командующий Северным флотом и губернатор Оренбургской области передали Звезду Героя России семье военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Сержант Максот Исмурзин служил в одной из частей Северного Флота.

Буккроссинг распространяется не только по всей России, но и по Кольскому Заполярью. С каждым годом в Мурманской области появляется больше ящиков для свободного обмена книгами. Анастасия Кочурова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ», узнала, что читают северяне, а что кладут в книжные домики.

Мурманск – литературный город или нет? Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков, что они читают и любят ли они такое времяпрепровождение.

Современный город и искусство – казалось бы сочетание несочетаемого. На самом деле, они отлично гармонируют в сегодняшнем дне. Большую научно-практическую конференцию, посвящённую этому направлению, открыли в Мурманске. А подробности расскажет Кристина Харатова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ».

2025 год наступил уже дважды – по новому календарю и старому. Но вопрос о том, каким он будет, остаётся открытым. Корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» Кристина Харатова обратилась к главному звездочёту Мурманской области Сергей Згазинскому за ответами.

В Международный день ледовара, который отмечался 16 января, мастера заливки льда рассказали корреспондентам «Арктик-ТВ» о тонкостях своей работы.

В Мурманске состоится VII открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». Приём заявок на турнир стартует 1 февраля. К участию в одном из крупнейших фестивалей Северо-Запада приглашаются опытные знатоки и новички. Официальное открытие двухдневных соревнований состоится 15 марта. В основной программе: 72 вопроса игры «Что? Где? Когда?»; «Брейн-ринг» для лучшей восьмерки команд по итогам первого дня и «Своя игра» для всех желающих.

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