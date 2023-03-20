Год педагога и наставника торжественно открыли в ЗАТО Александровск

Особое место в зале заняли ветераны педагогического труда, среди участников концертной программы – продолжатели учительских династий.

Начало года для коллектива 276-й гаджиевской школы выдалось весьма ответственным: молодой учитель учреждения, едва начав профессиональный путь, оказалась в рядах конкурсантов главного педагогического соревнования муниципалитета. Достойно пройдя все испытания, преподаватель начальных классов одержала победу в номинации «Дебют года. Учитель».

Также учреждение первым в ЗАТО Александровск присоединилось к Всероссийскому движению молодёжи «Движения Первых», создав фундамент для развития общественных организаций в городе подводников.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «В руках педагогов ЗАТО Александровск будущее наших городов, области, страны».

Судить об уровне образования ЗАТО Александровск смело можно и по педагогическим династиям. Например, в 279-й школе Гаджиево продолжают обучать детей различным наукам члены семьи Колчиных-Лысовых.

Во многом, благодаря опыту старших и свежему взгляду молодых педагогов, образовательное учреждение успешно реализует грантовые проекты.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Сейчас ожидаем результатов гранта на преобразование школьной столовой. Планируем подать заявку на конкурс на поддержку детского чтения – на преобразование школьной библиотеки».

Участником возможных внутренних перемен может стать и школа 280 имени Дениса Опарина в Оленьей Губе, где подготовили особо значимый социально-образовательный проект.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Вся школа работала: и дети, и родители, и педагоги. Побеждая в этом гранте, мы дадим возможность обучаться в школе ребятам с ограниченными возможностями здоровья».

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Это замечательный повод сказать спасибо всем тем, кто задал каждому из нас верный вектор в жизни, дал крылья для успешного старта.

Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Образование ЗАТО Александровск – это наши дети: они самые лучшие, творческие, самые-самые».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Педагог – профессия творческая, поэтому желаю вам творческих успехов, чтобы работа всегда приносила положительный отклик. Объявляю Год педагога и наставника в ЗАТО Александровск открытым».

Почётное место среди гостей праздника заняли ветераны педагогического труда, а особую атмосферу создали творческие коллективы городов ЗАТО Александровск.