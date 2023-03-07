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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.23 19:30

Год педагога-наставника в большом ЗАТО начали с тёплой встречи с ветеранами сферы образования

Это люди, взрастившие не одно поколение светлых умов, многие из их выпускников сейчас работают в различных учреждениях муниципалитета.

Сложно угадать точный возраст этих почтенных дам. Смеясь, они сами отсчитывают годы, но не прожитые, а отданные за время своего педагогического труда. Многие воспитатели и учителя, даже завершив основную деятельность, всё равно продолжили работать в сфере образования. Не так легко взять и уйти, признаются ветераны.

Например, Татьяна Салдина после школы, проработав в информационно-методическом центре, вспоминает, как приходилось основываться на методичках, готовясь к очередному уроку физики.

Тамара Салдина, ветеран педагогического труда, г. Полярный: «Сейчас проще: компьютер включил, все демонстрации показал, на экране всё высвечивается, всё видно. Но и ответственности больше: нужно знать современные технологии и справляться с ними».

Украина, Киргизия, Казахстан, Дальний Восток… Откуда только не приезжали молодые учителя на Крайний Север. Пусть тогда для переездов из родных мест были разные причины, сейчас, как один говорят, это делается по велению сердца.

Валентина Кенидра, педагог, г. Снежногорск: «Романтично… Я ни о чём не жалею. И давайте признаемся, отпуск ведь у нас солидный. Какая разница, где ты, всё равно живёшь в школе».

Секрет успешной учительской деятельности прост, говорят все, как один учителя, надо сердце отдавать детям.

Несибели Кисыкова, педагог, г. Снежногорск: «Молодым педагогам хочу сказать, что надо любить детей. Пожелать, в первую очередь, благополучия в семье (только тогда будет у человека настроение работать), ещё – терпения… И всё будет хорошо!».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Вам огромное спасибо! Ваш труд сложно переоценить и лучше слова не подобрать: это очень благородный труд».

Многие сегодняшние гости могут гордиться тем, что их собственные дети продолжают педагогические династии. Дочь Валентины Ивановны пошла по стопам бабушки, предпочитая школе детский сад. Выбор профессии «учитель русского языка и литературы» считает закономерным, хоть и переживает, понимая, насколько сложен такой путь.

Валентина Кенидра педагог, г. Снежногорск: «Подсказываю: делай, делай много, но без сердечных клик, здраво, рассудительно».

В этом, к слову, и секрет долголетия, признаются педагоги. Пока работаешь с детьми и подростками, организм будто омолаживается, действуя против законов природы.

Учитель физической культуры Татьяна Руковишникова и по сей день к общению с молодёжью добавляет немного физической нагрузки. Вспоминает, как поменяла сферу деятельности, когда ей после трудового лагеря предложили поработать в образовательном учреждении.

Татьяна Руковишникова, педагог, г. Снежногорск: «Я говорю: «Я согласна! Хоть на два часа, но в школу!». К этому моменту я уже созрела, с детьми очень интересно».

«Разговоры о важном» – это традиционные уроки воспитания в школах, введённые сначала этого учебного года. С разрешения ветеранов педагогического труда было поддержано предложение на классные часы приглашать учителей и воспитателей с большим стажем для проведения бесед с подростками.

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