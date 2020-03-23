Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 5 человек сняты с обсервации, но больше стало на самоизоляции8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.20 19:30

Год прошёл – всех дел не перечесть

21 марта исполнился ровно год с того момента, как Андрей Чибис прибыл в Мурманскую область. За год работы сделано многое. И мы решили вспомнить самые важные, по мнению редакции, достижения губернатора.

Пожалуй, одно из самых первых решений нового губернатора - открытие в Мурманске рыбного рынка. Программа «Доступная рыба» вызвала огромный ажиотаж среди населения, как областного центра, так и региона. Первые ярмарки собирали гигантские очереди у прилавков со свежей треской, да и возможность купить другие дары моря за относительно небольшую цену сильно повысила привлекательность нового управленца у жителей Заполярья.

- Я брала уже тресочку, жарила. Жареную люблю, котлетки люблю. Зубатку, эту – вот не люблю. А тресочка – обалденная. Обожаю, - такие отклики звучали около прилавков с дешёвой рыбой.

Любовь Андрея Чибиса к массовым мероприятиям и ярмаркам продемонстрировала и другая его инициатива - тематические торговые павильоны на улице Самойловой. Начиная с новогодних праздников, часть улицы закрыта для проезда. Там установлена сцена и проводят массовые гуляния во время крупных праздников. На Масленицу,  например, здесь можно было поесть блинов, поучаствовать в мастер-классах и купить сувениры.

- Видите, традиция прижилась. Сначала была новогодняя ярмарка. Теперь на Масленицу. И очень здорово, что теперь горожане, гости понимают, что обязательно на праздник здесь чего-то будет, - комментировал Андрей Чибис, глава региона, активное участие мурманчан в массовых мероприятиях на улице Самойловаой.

За время работы Андрея Чибиса увеличилась зарплата молодых учителей. Минимальная оплата труда у них теперь составляет 35000 рублей. Раньше эта цифра составляла 23000 . Кроме того, приезжие специалисты, работающие в Мурманской области, сегодня могут сразу же рассчитывать на полярные надбавки. Раньше для получения бонуса необходимо было трудиться в Заполярье некоторое время.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Д: «Это, так сказать, финансовое благополучие каждого молодого специалиста, который прибыл работать в Мурманскую область. И я думаю, что это будет хороший стимул для привлечения молодых кадров».

Огромную роль в установлении доверительных отношений между властью и населением сыграл совершенно новый подход Андрея Чибиса к работе правительства. Утренние совещания губернатора с министрами теперь проходят в режиме онлайн. Кроме того, чиновники начали активно осваивать социальные сети, открывая дополнительный источник обратной связи с жителями региона, в обход приёмных. Такой шаг позволил многократно ускорить отклик ответственных структур на запросы граждан.

Вспоминая достижения главы региона, нельзя умолчать и о появившейся у здания регионального правительства  необычной скамьм. Конструкция, неожиданно вызвала большую дискуссию в социальных сетях. Нашлись как сторонники, так и противники скамейки-ледокола. Сам губернатор объяснил решение тем, что у здания правительства гуляет много людей. В том числе катаются велосипедисты и скейтеры. Парковка правительственных машин, которая была там раньше, сильно мешала отдыху горожан. Теперь же здесь можно комфортно посидеть, любуясь видом на здание областной администрации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В мурманских магазинах подскочили цены на морковь и белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 2,8 рубля, евро вырос на 2,5 рубля-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 009 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика