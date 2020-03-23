Год прошёл – всех дел не перечесть

21 марта исполнился ровно год с того момента, как Андрей Чибис прибыл в Мурманскую область. За год работы сделано многое. И мы решили вспомнить самые важные, по мнению редакции, достижения губернатора.

Пожалуй, одно из самых первых решений нового губернатора - открытие в Мурманске рыбного рынка. Программа «Доступная рыба» вызвала огромный ажиотаж среди населения, как областного центра, так и региона. Первые ярмарки собирали гигантские очереди у прилавков со свежей треской, да и возможность купить другие дары моря за относительно небольшую цену сильно повысила привлекательность нового управленца у жителей Заполярья.

- Я брала уже тресочку, жарила. Жареную люблю, котлетки люблю. Зубатку, эту – вот не люблю. А тресочка – обалденная. Обожаю, - такие отклики звучали около прилавков с дешёвой рыбой.

Любовь Андрея Чибиса к массовым мероприятиям и ярмаркам продемонстрировала и другая его инициатива - тематические торговые павильоны на улице Самойловой. Начиная с новогодних праздников, часть улицы закрыта для проезда. Там установлена сцена и проводят массовые гуляния во время крупных праздников. На Масленицу, например, здесь можно было поесть блинов, поучаствовать в мастер-классах и купить сувениры.

- Видите, традиция прижилась. Сначала была новогодняя ярмарка. Теперь на Масленицу. И очень здорово, что теперь горожане, гости понимают, что обязательно на праздник здесь чего-то будет, - комментировал Андрей Чибис, глава региона, активное участие мурманчан в массовых мероприятиях на улице Самойловаой.

За время работы Андрея Чибиса увеличилась зарплата молодых учителей. Минимальная оплата труда у них теперь составляет 35000 рублей. Раньше эта цифра составляла 23000 . Кроме того, приезжие специалисты, работающие в Мурманской области, сегодня могут сразу же рассчитывать на полярные надбавки. Раньше для получения бонуса необходимо было трудиться в Заполярье некоторое время.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Д: «Это, так сказать, финансовое благополучие каждого молодого специалиста, который прибыл работать в Мурманскую область. И я думаю, что это будет хороший стимул для привлечения молодых кадров».

Огромную роль в установлении доверительных отношений между властью и населением сыграл совершенно новый подход Андрея Чибиса к работе правительства. Утренние совещания губернатора с министрами теперь проходят в режиме онлайн. Кроме того, чиновники начали активно осваивать социальные сети, открывая дополнительный источник обратной связи с жителями региона, в обход приёмных. Такой шаг позволил многократно ускорить отклик ответственных структур на запросы граждан.

Вспоминая достижения главы региона, нельзя умолчать и о появившейся у здания регионального правительства необычной скамьм. Конструкция, неожиданно вызвала большую дискуссию в социальных сетях. Нашлись как сторонники, так и противники скамейки-ледокола. Сам губернатор объяснил решение тем, что у здания правительства гуляет много людей. В том числе катаются велосипедисты и скейтеры. Парковка правительственных машин, которая была там раньше, сильно мешала отдыху горожан. Теперь же здесь можно комфортно посидеть, любуясь видом на здание областной администрации.