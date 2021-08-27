Год самой большой свободной экономической зоне в мире

Заполярье — это не только северное сияние, тундра и скалы, но и выгодная бизнес-среда. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с предпринимателями, чтобы обсудить вопрос, как новый статус арктической экономической зоны повлиял на их бизнесы.

В конце августа прошлого года по инициативе федерального правительства в Арктических регионах России были учреждены особые экономические зоны. Благодаря такому статусу, бизнес на севере получил ряд льгот. Привилегии Арктической зоны не обошли и предпринимателей Кольского Заполярья. Во время встречи с губернатором участники проекта преференций рассказали об успехах, достигнутых за счёт нового статуса. Направления деятельности у предприятий самые разные – и туризм, и промышленность, и даже экология.

По словам губернатора, федеральные льготы дали мощный толчок для развития региона, создав в области благоприятный экономический климат. За год существования АЗРФ 66 проектов стали резидентами Арктической зоны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это был первый шаг к созданию другого инвестиционного климата для нашего бизнеса, для бизнеса, который работает в Мурманской области. Сегодня я с большим удовольствием фиксирую ещё один результат, ещё одну годовщину – это появление в нашей стане самой большой свободной экономической зоны в мире. И Мурманская область в эту экономическую зону входит, это Арктическая зона Российской Федерации».

Более того, благодаря проекту «Арктическая зона» в наше регион было привлечено около 88 миллиардов рублей инвестиций. По словам губернатора, в программу «Арктическая зона Российской Федерации» могут быть включены не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнесов. Планка входа в проект всего 1 миллион рублей.