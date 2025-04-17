Мурманчан приглашают на Областной краеведческий диктантЗа I квартал 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 9,2%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 19:30

Год семьи прошёл, а время семьи продолжается

Уже воплотившиеся в жизнь инициативы и новые пакеты поддержки для семей, участников СВО, пожилых людей и инвалидов обсудили на коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области.

В апреле Министерство труда и социального развития региона проводит коллегию по итогам работы, здесь же принимаются решения о планах на следующий год. Основные направления определил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Основной акцент: семьи с детьми, включая многодетных … Чтобы быстро поддержка была оказана тем, кто в этом нуждается».

Совсем недавно итоги подводили и на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Новые задачи федерального уровня внесут корректировки и в региональные планы. В текущем году основной акцент в поддержке будет сделан на помощи семьям и улучшении демографической ситуации.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Достаточно сложная ситуация и в стране в целом, и в каждом субъекте».

Для поддержки семей в регионе делается много. Например, совсем недавно в Мурманской области брачующимся от 18 до 49 лет начали выдавать «Сертификат молодожёнов» - элемент проекта «На Севере – малыш». Такой сертификат гарантирует паре комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы в медучреждениях региона по «зелёному коридору». Также продолжается работа и в других направлениях.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Наше ведомство вплотную занимается всеми вопросами, связанными с поддержкой семей мобилизованных участников СВО … Данное направление остаётся в приоритете».

Также участники коллегии обсудили новые направления в сфере социального обслуживания. Это система долговременного ухода, которая подразумевает обучение родственников уходу за родными с проблемами здоровья. Во многом такие новшества в области социальной защиты и поддержки достигаются благодаря тесному сотрудничеству министерств и органов власти между собой. Так и подход к каждому вопросу получается комплексным, и полезные инициативы быстро включают в работу.  

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР, депутат Мурманской областной Думы: «В приоритете законопроекты, касающиеся наших ребят, которые возвращаются со специальной военной операции … Необходимо, чтобы мы здесь могли качественно оказать помощь.».

В рамках коллегии также за многолетний добросовестный труд и заслуги наградили работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:35«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Удовлетворенность зарплатой быстрее растёт у рабочих, но довольнее всех по-прежнему программисты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 57 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»