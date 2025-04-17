Год семьи прошёл, а время семьи продолжается

Уже воплотившиеся в жизнь инициативы и новые пакеты поддержки для семей, участников СВО, пожилых людей и инвалидов обсудили на коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области.

В апреле Министерство труда и социального развития региона проводит коллегию по итогам работы, здесь же принимаются решения о планах на следующий год. Основные направления определил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Основной акцент: семьи с детьми, включая многодетных … Чтобы быстро поддержка была оказана тем, кто в этом нуждается».

Совсем недавно итоги подводили и на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Новые задачи федерального уровня внесут корректировки и в региональные планы. В текущем году основной акцент в поддержке будет сделан на помощи семьям и улучшении демографической ситуации.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Достаточно сложная ситуация и в стране в целом, и в каждом субъекте».

Для поддержки семей в регионе делается много. Например, совсем недавно в Мурманской области брачующимся от 18 до 49 лет начали выдавать «Сертификат молодожёнов» - элемент проекта «На Севере – малыш». Такой сертификат гарантирует паре комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы в медучреждениях региона по «зелёному коридору». Также продолжается работа и в других направлениях.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Наше ведомство вплотную занимается всеми вопросами, связанными с поддержкой семей мобилизованных участников СВО … Данное направление остаётся в приоритете».

Также участники коллегии обсудили новые направления в сфере социального обслуживания. Это система долговременного ухода, которая подразумевает обучение родственников уходу за родными с проблемами здоровья. Во многом такие новшества в области социальной защиты и поддержки достигаются благодаря тесному сотрудничеству министерств и органов власти между собой. Так и подход к каждому вопросу получается комплексным, и полезные инициативы быстро включают в работу.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР, депутат Мурманской областной Думы: «В приоритете законопроекты, касающиеся наших ребят, которые возвращаются со специальной военной операции … Необходимо, чтобы мы здесь могли качественно оказать помощь.».

В рамках коллегии также за многолетний добросовестный труд и заслуги наградили работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения.