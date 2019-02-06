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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.19 19:30

Год театра областная детско-юношеская библиотека открыла праздником и выставкой

2019 год был объявлен Годом театра. По всей стране проходят огромное количество мероприятий, посвященных этому виду искусства. Не исключением стал и коллектив отдела искусства и творчества областной детско-юношеской библиотеки.

Найти таинственного забияку, показать несложные фокусы и заодно погрузить зрителей в атмосферу театра не с большой сцены, а в уютной аудитории детско-юношеской библиотеки – это с лёгкостью получилось у артистов театра Северного флота, которые вместе с сотрудниками учреждения торжественно открыли здесь Год театра. Для юных мурманчан подготовили интересную программу, в рамках которой выступили актёры-североморцы. Кстати, для них этот год будет не только праздничным, но и невероятно насыщенным.

«Год очень насыщенный, он уже активно начался, - говорит Алексей Макаров, актёр, помощник главного режиссера по литературно-драматургической  части Драматического театра Северного флота. -  У нас будут выставки, будут творческие встречи, премьеры на сцене театра. Ближайшая премьера состоится  9 и 10 марта. Это Островский – «Не всё коту масленица». Впереди ещё много спектаклей. Возможны, сейчас идут переговоры, приглашения режиссеров из других городов, которые приедут и поставят у нас что-то. Постараемся, чтобы Год театра, как и остальные предыдущие годы, был максимально творчески наполнен яркими театральными событиями».

Помимо театральных зарисовок, гостям праздника в библиотеке рассказали об истории создания одного из старейших театров Заполярья, артисты которого во времена Финской и Великой Отечественной войн развлекали отдыхающий бойцов. На тематической выставке, которая также представлена в детско-юношеской библиотеке, читатели могут ознакомиться с историческими экспонатами, предоставленными театром.

- Мы с удовольствием  приглашаем всех в библиотеку. Приходите, посмотрите, поучаствуйте и, конечно же, почитайте книги о театре, - приглашает Светлана Литвинова, заведующая отделом искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. - У нас их очень много, на выставке они тоже представлены.

Также в библиотеке можно познакомиться с интересными экспонатами, рассказывающими о разных эпохах развития театра Северного флота. Афиши, куклы и другая атрибутика сценической жизни смогут порадовать даже самых искушенных, но не равнодушных к искусству мурманчан.

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