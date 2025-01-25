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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.25 20:30

Год только начался, а в Мурманске уже начали строить новый ФОК, внедряют ИИ в больницах региона, планируют полёты в Минск и Нижний Новгород

Лапландскому заповеднику исполнилось 95 лет. Его в конце ХХ века для защиты северной природы от промышленного развития создали молодые учёные под руководством Германа Крепса. Благодаря им удалось восстановить популяцию дикого северного оленя и сохранить природные богатства Заполярья.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гость студии: Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск, Вадим Мелиев, директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманске на Кольском проспекте началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажёрным залом. Процесс его возведения на контроле у регионального Минстроя. В проекте предусмотрены подъезды и подходы к новому зданию, парковка и доступ маломобильных групп. Внутри помимо тренажёрных залов будут большая и малая чаши бассейна. Инвестпроект создан в рамках концессионного соглашения правительства Мурманской области и компанией «Бассейн на Кольском». Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу строительства. Журналисты узнали у горожан, а как они относятся к инициативе появления в городе-герое нового ФОКа?

В Мурманске впервые проходит главный отраслевой форум «Молодой специалист – строитель будущего». Какие потребности сейчас у региональной строительной отрасли и какие специалисты наиболее востребованы, расскажем в нашем сюжете.

На одной из строек в Мурманске обнаружено около десятка мигрантов, нарушивших законодательство Российской Федерации или же не подтвердивших статус постановки на воинский учёт. Часть граждан ближнего зарубежья выразила желание отправиться на службу по контракту. 

***

Наша редакция связалась с главой ЗАТО Александровск Ильясом Аюповичем Мазитовым:

- Мы знаем, что не так давно вы вернулись из командировки в Дагестан, где решался вопрос об установке памятника Магомету Гаджиеву в ЗАТО Александровск. Странно, что он до сих пор не был установлен. Удалось ли Вам решить вопрос положительно, если да, то когда мы сможем его увидеть?

- Эта идея витала уже давно – лет десять примерно.

- Скульптор не планирует посетить заполярье? Или мы увидим его в составе делегации из Дагестана теперь уже на открытии памятника?

- Мы постоянно взаимодействуем с Гунибским районом по этому вопросу. Конечно, делегация приедет.

***

С мая возобновляются прямые авиасообщения между Мурманском и Минском, а также Мурманском и Нижним Новгородом. Авиакомпания «Белавиа» возобновляет прямое авиасообщение между Мурманском и Минском. Полёты предусмотрены в период с 29 мая по 18 сентября. Рейсы будут осуществлять один раз в неделю по четвергам, время в пути составит 2 часа 40 минут. Так же возобновят прямое авиасообщение между Мурманском и Нижним Новгородом. Рейс по указанному маршруту включён в перечень субсидируемы на этот год и утверждён Росавиацией. Полёты предусмотрены в период с 30 марта по 23 октября и будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

В Кольском Заполярье военнослужащие морского инженерного полка Северного флота проводят плановые комплексные занятия по специальности с применением новых тактических приёмов ведения современного боя.

Мурманские полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Он отправил организаторам преступления более двух миллионов рублей, которые передала ему пенсионерка. Летом прошлого года 83-летней мурманчанке позвонила якобы сотрудница оператора сотовой связи. Она сообщила женщине, что у неё заканчивается срок договора на оказание услуг и для его продления нужно назвать код из смс-сообщения. После того, как цифры были названы, разговор был окончен, однако спустя время пенсионерке вновь позвонили уже якобы сотрудник банка, который рассказал о попытках снять деньги с её карты, а также убедили женщину перевести 900 тысяч рублей на «безопасный счёт». Но и на этом мошенники не остановились и позвонили северянке снова с предложением продать квартиру, чтобы также обезопасить финансы. Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «Спустя три месяца мурманчанка продала свою единственную квартиру за 2 миллиона 300 тысяч рублей, а когда к ней пришёл неизвестный мужчина, не раздумывая отдала ему деньги. И только когда в дверь квартиры постучали новые владельцы и сообщили о том, что пришло время выселяться, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию». Во время расследования полицейские задержали 28-летнего курьера, который сразу же во всем признался и вернул пенсионерке деньги за проданную квартиру. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за которое – до 10 лет лишения свободы.

В региональной Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области отчитались по состоянию аварийности на территории Мурманской области за 2024 год. Какие тенденции сложились за прошедший год на дорогах Заполярья, расскажем в нашем сюжете.

В Мурманской областной клинической больнице внедряют искусственный интеллект для помощи в анализе лучевых исследований. Применение искусственного интеллекта в медицине даёт возможность автоматизировать выполнение ряда рутинных задач, позволяя медицинским специалистам сосредоточиться на взаимодействии с пациентами и решении более сложных клинических вопросов. Ускорение процессов диагностики снижает нагрузку на лечебные учреждения и сокращает сроки ожидания. С конца декабря минувшего года с помощью нейросетевых сервисов обработано 420 рентгеновских снимков, маммографии и компьютерной томографии. В ближайшее время этот опыт применят и в других учреждениях области.

Совсем недавно мурманские патологоанатомы отмечали 80-летие со дня основания отделения. Праздник совпал с их международным профессиональным. Кто такой патологоанатом и с кем он работает, разбиралась Анастасия Кочурова.

Три года борется за жизнь! В мае этого года маленькой жительнице Мурманска исполнится четыре года, и это новый этап на пути к здоровому сердечку, для которого ей необходима помощь взрослых. Лера Лещенко родилась с пороком сердца, а для завершающей дорогостоящей многомиллионной операции малышке требуется процедура, которую могут сделать только за пределами нашей страны.

В столице Кольского Заполярья стартовали чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике спорта лиц с нарушениями интеллекта, слуха, а также с поражением опорно-двигательного аппарата.

Знаете, сколько фильмов снял Леонид Гайдай? А в каком городе происходили действия фильма «Джентльмены удачи»? Ответы на эти и другие вопросы пришлось искать мурманским студентам во время квиза «Шара».

В столице Кольского Заполярья на базе Мурманского арктического университета состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Лапландскому заповеднику исполнилось 95 лет. Его в конце ХХ века для защиты северной природы от промышленного развития создали молодые учёные под руководством Германа Крепса. Благодаря им удалось восстановить популяцию дикого северного оленя и сохранить природные богатства Заполярья. Сегодня Лапландский заповедник - одна из крупнейших природоохранных территорий России. Благодаря интернету заповедник стал известен уникальными фотографиям и видео о диких животных. Это помогло привлечь внимание к нашему краю. Заповедник активно развивается, здесь проводят фестивали, спортивные, туристические и экологические события. Лапландский заповедник вносит вклад в сохранение биологического разнообразия и экологическую стабильность региона.

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