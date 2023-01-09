Год в региональном правительстве начали с кадровых изменений, но новогодняя тема не уходит с повестки дня

Сегодня в правительстве Мурманской области провели первое в новом году оперативное совещание. В правительстве Мурманской области произошли кадровые изменения. Теперь первый заместитель губернатора Оксана Демченко будет курировать и блок внутренней политики. Ей предстоит контролировать общественно-политическую и экономическую обстановку в регионе, координировать взаимодействие областных ведомств и муниципалитетов.

А Владимир Евменьков продолжит работать в статусе вице-губернатора, но его ключевой задачей станет помощь военнослужащим.

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев тоже получил дополнительную должность заместителя главы региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы теперь полностью отвечаете за здравоохранение и приоритеты, о которых мы договорились. Мы специально коллегию Минздрава провели не в начале года, а в конце, где чётко обозначили ключевую задачу - сокращение дефицита медперсонала и врачей, а также повышение эффективности работы самих медучреждений на предмет использования людей, которые там работают».

Также в правительство Мурманской области возвращается Артём Долгов в статусе заместителя губернатора и министра по региональной безопасности. Дополнительно на него возложены обязанности по обеспечению защиты от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, взаимодействию и координации с правоохранительными органами и службами.

Обновив состав, участники заседания перешли к другим темам.

Как прозвучало во время заседания, порядка 960 млн рублей предусмотрено региональным бюджетом для софинансирования выплаты ежемесячного пособия будущим мамам и северянам с детьми.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Прогнозное количество получателей новой выплаты – порядка 26 тысяч семей. Очень важно, что право на пособие предоставляется нуждающимся в соцподдержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет».

Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Мурманской области. При определении права на получение ежемесячного пособия будет проводиться, в том числе комплексная оценка доходов, в том числе факта осуществления трудовой деятельности и имущественной обеспеченности семьи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Очень важно, что ежемесячное пособие не требует предоставления никаких пакетов документов кроме заявления, которое подаётся через Единый портал государственных услуг, МФЦ или лично через отделение социального фонда».

А новогодняя кампания в Мурманской области продлится до 13 января. Всего запланировано порядка 1200 культурных мероприятий муниципального и областного уровня. Их участниками станут более 160 тысяч северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для более двух тысяч ребят организованы выездные экскурсии в самые популярные туристические точки области, а также экскурсионные поездки в Москву. Помимо этого, в учреждениях культурной сферы региона проходят тематические праздники для детей разного возраста».

В регионе провели 14 губернаторских ёлок. Их посетили почти 9 тысяч детей. В этом зимнем сезоне запустили 57 крытых и открытых катков.

В ходе оперативного совещания губернатор отметил, что новогодние каникулы в Мурманской области были чётко организованы, прошли спокойно и безопасно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Коллеги, спасибо огромное и за безопасное прохождение всех мероприятий. И за активное событийное наполнение. Это было важно, чтобы людей можно было простимулировать дышать, гулять с детьми, использовать активности, которые есть. Спасибо огромное».

Так же губернатор поблагодарил организаторов новогодних мероприятий за возможность активно провести каникулы, как детям, так и взрослым.