Годовая инфляция Мурманской области повысилась до 8,6%

Основной причиной такого роста стал перенос поставщиками и производителями возросших затрат в цены.

Рост производителей и переработчиков молока на корма для животных, логистику и оплату труда в регионе повлиял на годовые темпы роста цен на творог, молоко и сливочное масло, а снижение предложения трески и пикши на рынке стали причиной сокращения объёмов вылова.

Это повлияло на ускорение годового роста цен на мороженную и охлажденную рыбу.

Кадровый дефицит и увеличение расходов перевозчиков на техобслуживание автомобилей спровоцировал рост цен на поездки в такси. Всё это повлияло на увеличение инфляции в нашем регионе с 8,5 до 8,6%.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В тоже время снизились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары. К примеру, подешевела в годовом выражении бытовая техника. Сказался так называемый эффект сравнительной высокой базы. Год назад на фоне высокой потребительской активности цены на неё существенно выросли, а в октябре этого года спрос северян охладился и цены увеличились не так сильно. По той же причине, медленнее чем месяцем ранее росли цены и на отечественные автомобили.