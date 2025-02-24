Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Росстата, в январе этого года повысилась до 8,9% после 8,2% месяцем ранее

Среди основных причин – рост издержек компаний.

Так, из-за увеличения расходов производителей и переработчиков животноводческой отрасли на оплату труда, корма и логистику в регионе заметнее, чем месяцем ранее, увеличились годовые темпы прироста цен на молочные и мясопродукты.

Рост себестоимости вылова и переработки сказался на стоимости морепродуктов – цены на них в годовом выражении увеличились сильнее, чем в декабре.

Повысился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары и услуги.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В целом по стране годовая инфляция тоже выросла и составила 9,9%. Мы видим, что избыточный спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, и из-за этого цены растут быстрее. В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне 21% годовых и тем самым поддерживает высокие ставки в экономике. Это будет способствовать замедлению инфляции и её возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году».