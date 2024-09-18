Годовая инфляция в Мурманской области в августе снизилась до 9,6% после 9,8% в июле

В основном замедление роста цен в регионе связано с расширением предложения в сфере услуг.

Ускорился годовой рост цен на продукты. Некоторые производители компенсировали этим возросшие затраты, в частности, на сырьё, логистику и оплату труда. В результате цены в кафе и ресторанах росли быстрее, ускорился годовой рост цен на шоколад, молоко и сыр.

Увеличился годовой темп прироста цен на непродовольственные товары. Например, на новые отечественные автомобили.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В то же время сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказала динамика цен в сфере услуг. В основном это связано с расширением предложения на рынке авиаперевозок. В августе авиакомпании чаще использовали на популярных направлениях самолёты большей вместимости. И это замедлило рост цен на авиабилеты».