Годовая инфляция в Мурманской области в декабре ускорилась до 8,2% после 7,9% в ноябре

При этом она оставалась ниже, чем в целом по стране.

По данным Росстата, ускорился годовой рост цен на продукты и непродовольственные товары, а на услуги – замедлился.

Основными причинами увеличения инфляции в регионе стали возросшие издержки производителей, сокращение предложения рыбы из-за снижения вылова, а также ослабление рубля в последние месяцы.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Некоторые производители в продовольственном сегменте переносили в стоимость конечной продукции затраты на сырьё, зарплаты сотрудникам и логистику. В результате помидоры подорожали в годовом выражении, а цены на кондитерские изделия и молочные продукты росли быстрее, чем месяцем ранее. Ослабление рубля привело к росту цен на импортные товары – фрукты, бытовую технику, стройматериалы и мебель».