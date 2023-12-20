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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.23 19:30

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре составила 7,4% после 6,8% месяцем ранее

На неё влияет прежде всего высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам быстрее поднимать цены, компенсируя рост издержек.

Так, значительный спрос на продукцию птицеводства на фоне ограниченных возможностей для расширения производства привёл к ускорению роста цен на мясо птицы и куриные яйца. Вслед за повышением закупочной стоимости продуктов увеличились годовые темпы прироста цен в сфере общепита. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция вернётся к 4% в будущем году.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Наибольшее влияние на динамику цен в сегменте непродовольственных товаров оказала ситуация на автомобильном рынке. Сохраняющийся высокий потребительский спрос, который превышал возможности расширения предложения товаров, привёл к ускорению годового роста цен на новые отечественные автомобили и подержанные иномарки. Из-за возросших издержек производителей быстрее стали расти цены на отдельные виды мебели».

 

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