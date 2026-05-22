По данным Росстата в апреле цены в Мурманской области снизились на 0,1% по сравнению с мартом. Годовая инфляция в регионе продолжила замедляться и составила 6,1%.

Среди продуктов в апреле больше всего подешевела плодоовощная продукция. Это связано с сезонностью. Также снизились цены на сыры, мясную продукцию и сливочное масло. Стоимость на непродовольственные товары выросла.

Под давлением внешних факторов подорожали компьютеры и строительные материалы. В то же время средства связи, в частности, смартфоны подешевели благодаря укреплению рубля.

Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась, но осталась выше, чем в целом по стране.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «В сфере услуг наиболее заметно подешевел санаторно-оздоровительный отдых. С завершением высокого туристического сезона спрос на путевки в региональные здравницы снизился, а следом за этим и цены на них. Кроме того, подешевел зарубежный туризм после роста цен в предыдущие несколько месяцев. Так в апреле были доступнее путевки в страны Юго-Восточной и Средней Азии, а также в Китай».