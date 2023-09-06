«Гольфстрим»: 9 сентября многие жители и гости города Мурманска встретятся на Кольском мосту

В стенах администрации города Мурманска состоялась пресс-конференция на тему подготовки к фестивалю «Гольфстрим».

9 сентября жители и гости города Мурманска встретятся на Кольском мосту. В этом году программа соревнований начнётся в 12 часов. Организаторы постарались сделать спортивный праздник интересным для всех возрастов.

Традиционно на фестивале будет дан старт массовому легкоатлетическому забегу, участникам которого достанется и памятная футболка. Их раздадут порядка шести тысяч.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «В 15 часов у нас будет начало забега. Все участники получат футболки. Они у нас трёх цветов белые, синие и красные. Мы постараемся выстроить всех участников забега в виде триколора».

Одним из самых зрелищных событий фестиваля остаётся заплыв через Кольский залив. В соревновании примут участие 40 подготовленных спортсменов из разных городов нашей страны.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «У нас на сегодня заявились 25 мужчин и 15 женщин. Мы сохраняем тот призовой фонд, который у нас был в предыдущие годы. Победитель получит 100 тысяч рублей, 50 тысяч и 30 тысяч. И участники легкоатлетического забега получат денежные призы: первое место будет 80 тысяч рублей».

А ещё в программе фестиваля предусмотрены соревнования по пляжному волейболу, футболу, петанку, «парковым шахматам», экстремальной атлетике «Пожарная тяга», игре в «снежки», роллер-спорту.

Во время парада мост через Кольский залив пересекут автомобилисты, мотоциклисты, дети на беговелах и участники фестиваля с ограниченными возможностями здоровья.

Из нового – зрителей ждут соревнования по сап-серфингу. О трансфере организаторы тоже подумали.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Будет организован бесплатный подвоз участников мероприятия. Будет три точки сбора - это конечная остановка на улице Адмирала Лобова, около Центрального стадиона и конечная остановка троллейбуса №6 по улице Крупской. В 13.10 начнутся двигаться автобусы в зоне фестиваля, до 13.40 они будут перевозить участников мероприятия на правую сторону Кольского моста.

Автобусы также развезут людей то тем местам, где их забирали.

Особое внимание уделено безопасности фестиваля. Все вопросы со стороны организаторов решены, остаётся надеяться на солнечную погоду.

Константин Бережный, председатель комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «15 лет назад, когда мы проводили один из первых фестивалей, кто бы могут подумать, что будет такой вид как лазертаг или те же самые сапсерферы, поэтому не стоим на месте и мы ориентируемся на то, что нас окружает».

Помимо этого, гостей ждут блюда «Арктической кухни», которые точно восстановят силы после пробежки или любого другого соревнования.