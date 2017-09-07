«Гольфстрим» обещает быт жарким и непредсказуемым

В субботу на территории рядом с Кольским мостом пройдёт уже второй фестиваль спорта «Гольфстрим». В город уже приехали иностранные спортсмены – участники заплыва. Организаторы соревнований ожидают, что в этой номинации развернётся нешуточная борьба. Об основных претендентах на приз в 100 тысяч рублей и других особенностях предстоящего праздника, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Взгляды тысяч зрителей фестиваля «Гольфстрим» с самого утра будут прикованы к пловцам, которым предстоит переплыть Кольский залив. Рекордсмену и победителю этих соревнований прошлого года, молодому голландцу Фергилю Хестерману будут противостоять два именитых спортсмена: Петар Стойчев из Болгарии и хорошо знакомый жителям Мурманска представитель ЮАР – Рэм Баркай. Напомним, последний принимал участие и в «Мурманской миле» и Чемпионате мира по ледяному плаванию на Семёновском озере в 2015 году.

- Мы только вчера приехали из Кейптауна, который располагается за 16 тысяч километров отсюда, - сообщил журналистам Рэм Баркай, президент международной ассоциации ледяного плавания. - Но мы тренировались у себя, чтобы хорошо выступить в вашем заплыве.

Чтобы догнать фаворита, преследователям и Рэму в том числе, придётся постараться. В прошлом году уроженец Нидерландов переплыл залив за 15 минут 37 секунд! Это пока лучший результат. И в этот раз, в том числе благодаря правильно выбранному времени старта, у Хестермана есть все шансы его улучшить.

- В этом году отлив и прилив максимальный будет ранним утром в субботу, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В 9.30 мы начнём подвозить зрителей. А заплыв начнётся, в отличие от обычного времени, когда мы начинали в 11-12 часов, в этом году всё смещается на два часа раньше. И это будет первый старт в массовых соревнованиях «Гольфстрима».

Впрочем, так рано в выходной день вставать не обязательно, ведь самая массовая часть фестиваля - легкоатлетический пробег по мосту начнётся в 13 часов. Каждому участнику организаторы выдадут фирменную футболку, таких сувениров хватит 10 тысячам любителей здорового образа жизни. А лучших спортсменов в кроссе и заплыве ждёт денежное вознаграждение в сто тысяч рублей.

- Это весомые призы, на них откликаются ведущие спортсмены спорта, обладатели высших достижений, мастера спорта, - комментирует Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Мы думаем, что при тех погодных условиях, которые сейчас есть в Мурманске, вполне вероятно, что предыдущие рекорды будут побиты.

В администрации города просят всех участников фестиваля с пониманием отнестись к введённым мерам безопасности. Под Кольским мостом запретили парковку, оставить автотранспорт разрешат только вдоль Прибрежной дороги у авторынка, так же все пассажиры бесплатных автобусов и зрители, пожелавшие спуститься на основную площадку праздника, будут обязаны пройти через рамки металлодетекторов.

- К этому тоже надо быть готовыми, но мы постараемся организовать всё так, чтобы полиция работала очень быстро, - заверила Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска.

Впервые во время праздника состоятся гонки на кроссовых болидах, военные Северного флота продемонстрируют боевую технику, а морпехи эффектно высадятся на пляж под мостом. Трасса экстремального соревнования «Crazy миля» станет ещё более сумасшедшей. А остужать спортивный азарт зрителей будет российская певица Юлия Михальчик.