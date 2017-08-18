«Гольфстрим» порадует всех – и участников, и зрителей

Крупнейший мурманский фестиваль спорта «Гольфствим» стартует 9 сентября. Сегодня полным ходом идёт подготовка.

В этом году спортсменам-участникам фестиваля «Гольфстрим» предстоит соревноваться в 14 дисциплинах. Среди них массовые велозаезды и забеги, уже ставшие традицией. Заплыв через Кольский залив, пляжный волейбол и регби. Впервые в программу праздника включили автогонки.

- Соревнования будут проводиться впервые черте города. Это соревнования экстремального раздела программы, - раскрывает некоторые секреты программы соревнований Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре администрации города Мурманска. - Мы готовимся обеспечить и все условия безопасности проведения соревнований, хотим сделать так, чтобы и зрителям было удобно смотреть, что будет происходить на трассе.

Традиционно первыми мост через Кольский залив преодолеют байкеры. Для любителей мотоциклов участие в подобных мероприятиях стало доброй традицией. Это отличная возможность встретиться всем вместе и продемонстрировать гостям фестиваля своих железных коней и напомнить – байкеры полноправные участники дорожного движения в городе.

- Это большая честь, что нас приглашают, - говорит Лада Бахолдина, сенатор мотоклуба «Murman Riders».

Старт фестивалю будет дан 9 сентября в 11 часов утра на западном берегу Кольского залива.