День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.24 19:30
Голодный волк побеспокоил жителей города металлургов
Возле улицы Кондрикова в Мончегорске заметили разгуливающего волка.
В черте города санитар леса, скорее всего, искал добычу.
Напоминаем об опасности встречи с дикими животными. Ни в коем случае к ним нельзя приближаться и тем более пытаться кормить.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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