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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.19 19:30

Голоса артистов «Хора Турецкого» очаровали мурманчан

Легендарный коллектив исполнил хиты разных лет в минувшие выходные на площади Пять Углов областного центра, посвятив выступление 104-летию Мурманского морского торгового порта.

Центральная площадь перед ГДЦ «Арктика» стала заполняться людьми задолго до начала праздничного концерта, организованного Мурманским морским торговым портом. 1 сентября старейшее предприятие Кольского полуострова отметило своё 104-летие. Именно порт стал драйвером развития самого крупного за Полярным кругом города-героя.

«Порт родился в тяжелое время, но под счастливой звездой,  - отметил в своём поздравлении Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Сегодня - это крупнейшая стивидорная компания Арктического бассейна. Крупнейшая стивидорная компания, которая повышает свои результаты работы. Благодаря компании тысячи семей имеют стабильный доход и хорошую работу. Я хочу поздравить всех с рождение Мурманского морского торгового порта!».

В торжественный день градообразующее предприятие поздравляли множество раз. Теплые и напутственные пожелания произнес и врио губернатора Мурманской области  Андрей Чибис. «Желаю, чтобы все проекты, которые мы задумали по развитию наших арктических ворот, состоялись, - отметил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Мы всё для этого сделаем, чтобы столица Арктики - город Мурманск всегда развивался и процветал. С днём рождения, порт! С праздником, друзья. На Севере - жить!».

Порт - неотъемлемая часть города, он на протяжении многих лет успешно взаимодействует с областным центром, благодаря предприятию своё воплощение находят самые смелые идеи и проекты по благоустройству и  территории порта,  и Мурманска.

«Символично, что День знаний и день рождения Мурманского морского торгового порта, с которым школа сотрудничает много лет, совпадают, - отметила в поздравлении Ольга Дзюба, директор гимназии № 8. - В этот замечательный день хочется поздравить коллектив порта со 104-летием, пожелать ему дальнейших успехов и реализации самых смелых творческих проектов».

Кульминацией праздничного концерта стало появление на сцене легендарного коллектива «Хор Турецкого». Вокальное мастерство его солистов высоко ценится далеко за пределами России. Поражает то, как исполнители могут подать известные хиты различных эпох. Энергетика, невероятная харизма участников коллектива заряжают буквально каждого зрителя. Подпевали хору все без исключения.

Для жителей города «Хор Турецкого» подготовил особую программу, многие песни были посвящены морской тематике, которая так близка нашим землякам. В завершении концерта столичные гости стали как родные, публика так долго не могла отпустить исполнителей, что представление закончилось на полчаса позже, чем планировалось.

«Для нас большая честь оказаться в таком месте, - отметил в заключительном слове Михаил Турецкий, руководитель коллектива «Хор Турецкого». -  Берег России начинается здесь - в Мурманске - в Кольском заливе. Что такое Мурманский морской торговый порт? Это важное стратегическое место для всей страны в целом».

Для тысяч гостей, которые пришли на день рождения Мурманского морского торгового порта, несомненно, такой музыкальный праздник останется одним из самых ярких событий этой осени.

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Zviygincew
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михаил
01.09.19 15:15
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