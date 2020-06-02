Голосование по поправкам к Конституции в России состоится 1 июля

Об этом Владимир Путин сообщил во время совещания с членами правительства и Центризбиркома. Этот день будет объявлен выходным.

Глава государства после объявления даты голосования по поправкам в Конституцию отметил, что экономить на организации процесса не будут. Это, прежде всего, касается противоэпидемических мер. До 1 июля у избиркома есть достаточно времени, чтобы подготовиться.

Элла Памфилова, глава ЦИК, отметила, что в час на одном участке должно быть не более восьми человек. А в некоторых регионах предусмотрена возможность голосования на улице, возле школ, не исключают в ЦИК и варианта электронного голосования.

Элла Памфилова, глава ЦИК: «Мы предлагаем провести голосование не только в назначенный день».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию было намечено на 22 апреля, но из-за распространения коронавируса его перенесли на неопределенное время. Теперь же пандемия пошла на спад, откладывать процесс больше нет смысла, считает глава государства.

Предложение изменить Основной закон Путин озвучил в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. Позже Государственная Дума и Совет Федерации одобрили соответствующий законопроект. Среди вносимых изменений — индексация пенсий, приоритет российского законодательства над международным и многие другие.

Проголосовать можно будет только за весь пакет поправок или же против.