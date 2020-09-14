Голосование проходило под музыку военного оркестра

В единый день голосования перед избирателями в главной базе Северного флота – Североморске выступили военные музыканты. Они дали небольшие концерты перед пятью избирательными участками, на которых голосовали военнослужащие, создавая праздничное настроение у всех, кто пришёл отдать свои голоса за кандидатов в депутаты городского Совета депутатов.

Военнослужащие Северного флота голосовали на территории шести субъектов Российской Федерации, где дислоцированы части. Самый северный избирательный участок находится на острове Южный архипелага Новая Земля, который входит в состав Архангельской области, где проходили выборы главы региона.

Военнослужащие – самый активный электорат. В голосовании принимают участие все воины-североморцы, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. В нынешнем году своё избирательное право они могли реализовать в течение трёх дней - с пятницы по воскресенье включительно.