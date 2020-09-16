Голосование за реновацию МГТУ продлили до 20 сентября

Оно организованно на сайте Агентства стратегических инициатив. На портале так же можно подробнее ознакомиться самим проектом обновления.

Как говорится в описании, главная цель реновации – переосмысление роли вуза в современных реалиях жизни. Проект, предложенный губернатором и размещенный на крауд-платформе, направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов способных реализовывать национальные и международные проекты в Арктике, трансформацию МГТУ в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня.

В рамках конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив, было представлено 46 идей, затрагивающих различные направления социально-экономического развития нашего региона. Лидирующие позиции в общероссийском и региональном рейтинге занимают идеи, предложенные Андреем Чибисом. В числе самых популярных - проект «МГТУ – кадры будущего для экономики Мурманской области!».

Ссылки для голосования можно найти на сайте вуза.