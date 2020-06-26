Голосование за внесение поправок в Конституцию РФ продолжается, но северяне на участки не торопятся

Проголосовать за поправки в Конституцию страны можно будет до 1 июля на избирательном участке по месту прописки. Корреспонденты «Арктик-ТВ» решили выяснить, насколько активно северяне участвуют в голосовании.

С 8 утра и до 8 вечера каждый северянин может прийти на избирательный участок по месту прописки и проголосовать за или против внесения поправок в Конституцию РФ. Выразить своё решение можно будет до 1 июля.

Журналисты решили приехать на один из избирательных участков города Мурманска, чтобы посмотреть, насколько активны горожане. Около полудня желающих проголосовать за поправки в Конституцию пока нет… Можно предположить, что большинство горожан выразят свое мнение дома, предварительно обратившись за помощью в МФЦ. Или же, что более вероятно, граждане придут на участки в ближайшие выходные. Бояться, желающим проявить гражданскую позицию, нечего. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции все необходимые санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором, на участках строго соблюдаются.

Елена Калинина, председатель участковой комиссии № 43 города Мурманска: «При входе у каждого посетителя измеряется температура, у нас организовано место для тех, у кого температура окажется выше 37 градусов, у нас есть разметка, ориентируясь по которым, люди проходят к столам для голосования».

Также всем участникам голосования на месте выдаются защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Проголосовать за поправки можно будет только в целом за весь пакет изменений. В бюллетене только один вопрос «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?". Ответить можно «да» или «нет».