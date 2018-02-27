РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30

Голосуем и участвуем в фотоконкурсе

Мурманские «Волонтеры Победы» предлагают молодёжи проявить свою гражданскую позицию. Акция #мойфотовыбор51 пройдёт в ряде городов Мурманской области.

В Мурманске активно начинает работать федеральный проект «Фото на выборах». В конкурсе фотографий, который стартует 18 марта, может поучаствовать любой желающий старше 18 лет. Узнав об акции  молодёжь Мурманска обратилась в Дом молодёжи и газету «Вечерний Мурманск» с предложением дополнительно поддержать проект. Администрация города пошла навстречу инициативным ребятам.

- Мурманский трудовой студенческий союз поддерживает самые разные молодёжные инициативы. Когда мы узнали о такой молодёжной инициативе «Молодёжи Заполярья», то она нам очень понравилась. Безусловно, это очень патриотическая инициатива, мы готовы оказать любое содействие и поддержку, - говорит Наталья Томилова, председатель Совета некоммерческого партнерства «Мурманский трудовой студенческий союз».

По правилам конкурса нужно сделать фото в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных на месте проведения выборов, и выложить снимок в социальную сеть «ВКонтакте» или «Инстаграмм» с хештегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск. После этого селфи участника автоматически попадает на сайт мойфотовыбор51.рф, где ему может поставить лайк любой желающий. Те, кто наберут большее количество голосов и будут по достоинству оценены жюри конкурса, станут победителями. Волонтеры обещают тщательно проверять процедуру выставления оценок, чтобы обеспечить честную победу без мошенничества со стороны продвинутых пользователей.

- Когда фотография попадет на специально созданный сайт мойфотвыбор51.рф, за вашу фотографию смогут голосовать не только ваши друзья, но и просто люди, - рассказывает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Фотография будет в открытом доступе. Поэтому у каждого человека есть шанс получить достаточно большое количество лайков.

А для мурманчан, победивших в конкурсе, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подготовило ценные призы за первые три места: смартфон, планшет и электронные часы. Но и это ещё не всё. «Сейчас мы можем говорить достаточно уверенно о том, что призовой фонд муниципального этапа этого конкурса в городе Мурманске насчитывает около 50 различных призов, которые охватывают и продукцию компании «Apple», и телефоны, и айпады, и электронные часы, - рассказывает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Это и велосипеды, и гироскутеры, и масса ещё других всевозможных призов, которые, мы очень надеемся, понравятся нашей молодёжи».

Однако не для всех жителей области интернет-конкурс будет доступен. Фотоакция проводится среди избирателей восьми крупных городов, в числе которых, помимо Мурманска, Кандалакша, Апатиты, Оленегорск и Североморск. Конкурс работ завершается 20 марта, а в период с 25 марта по 1 апреля будут подведены его  итоги и награждены победители. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 278 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Помор-поморыч
28.02.18 07:28
Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Ирина
27.02.18 23:40
Хлёсткая пощёчина Баталову от МВК. Есть желающие ещё пророчить отставку губернатору Мурманской области?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Jollo
27.02.18 22:28
Сегодня такие схемы обогащения руководства можно найти в любой структуре - хоть в бюджетной, хоть в частной. Как часто любят говорить в наше стране: была бы политическая воля, с этим можно было бы бор
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире08:00«Международные новости». Информационная программа08:30Новости. Информационная программа.09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиНа 28% больше было направлено инвестиций на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2017 году-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 25 копеек, а евро - на 25 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика