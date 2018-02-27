Голосуем и участвуем в фотоконкурсе

Мурманские «Волонтеры Победы» предлагают молодёжи проявить свою гражданскую позицию. Акция #мойфотовыбор51 пройдёт в ряде городов Мурманской области.

В Мурманске активно начинает работать федеральный проект «Фото на выборах». В конкурсе фотографий, который стартует 18 марта, может поучаствовать любой желающий старше 18 лет. Узнав об акции молодёжь Мурманска обратилась в Дом молодёжи и газету «Вечерний Мурманск» с предложением дополнительно поддержать проект. Администрация города пошла навстречу инициативным ребятам.

- Мурманский трудовой студенческий союз поддерживает самые разные молодёжные инициативы. Когда мы узнали о такой молодёжной инициативе «Молодёжи Заполярья», то она нам очень понравилась. Безусловно, это очень патриотическая инициатива, мы готовы оказать любое содействие и поддержку, - говорит Наталья Томилова, председатель Совета некоммерческого партнерства «Мурманский трудовой студенческий союз».

По правилам конкурса нужно сделать фото в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных на месте проведения выборов, и выложить снимок в социальную сеть «ВКонтакте» или «Инстаграмм» с хештегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск. После этого селфи участника автоматически попадает на сайт мойфотовыбор51.рф, где ему может поставить лайк любой желающий. Те, кто наберут большее количество голосов и будут по достоинству оценены жюри конкурса, станут победителями. Волонтеры обещают тщательно проверять процедуру выставления оценок, чтобы обеспечить честную победу без мошенничества со стороны продвинутых пользователей.

- Когда фотография попадет на специально созданный сайт мойфотвыбор51.рф, за вашу фотографию смогут голосовать не только ваши друзья, но и просто люди, - рассказывает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Фотография будет в открытом доступе. Поэтому у каждого человека есть шанс получить достаточно большое количество лайков.

А для мурманчан, победивших в конкурсе, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подготовило ценные призы за первые три места: смартфон, планшет и электронные часы. Но и это ещё не всё. «Сейчас мы можем говорить достаточно уверенно о том, что призовой фонд муниципального этапа этого конкурса в городе Мурманске насчитывает около 50 различных призов, которые охватывают и продукцию компании «Apple», и телефоны, и айпады, и электронные часы, - рассказывает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Это и велосипеды, и гироскутеры, и масса ещё других всевозможных призов, которые, мы очень надеемся, понравятся нашей молодёжи».

Однако не для всех жителей области интернет-конкурс будет доступен. Фотоакция проводится среди избирателей восьми крупных городов, в числе которых, помимо Мурманска, Кандалакша, Апатиты, Оленегорск и Североморск. Конкурс работ завершается 20 марта, а в период с 25 марта по 1 апреля будут подведены его итоги и награждены победители.