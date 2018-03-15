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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

Голосуем за президента и участвуем в конкурсе «Фото на выборах»

Конкурс «Фото на выборах», который пройдёт в ближайшее воскресенье на избирательных участках восьми городов Мурманской области,  стремительно набирает популярность. Главная цель - привлечь общественность, и особенно молодёжь, к важнейшему событию - выборам главы государства.

Конкурс «Фото на выборах» сначала задумывался как молодёжный проект, но потом от всех возрастных рамок было решено отказаться. Принять участие в акции может любой совершеннолетний гражданин. Условия простые: 18 марта нужно прийти на избирательный участок и сделать фото в фоторамке, которую можно получить из рук волонтёра. Затем выложить снимок в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» с обязательными  хештегами мойфотовыбор51 и Мурманск. Так работы автоматически попадут на сайт проекта. Далее, по результатам  пользовательского голосования, будут определены победители, которых ждёт более пятидесяти ценных призов.

- Когда фотография размещается в соцсети, за неё могут проголосовать только друзья и знакомые человека, а когда он размещает два хештега, мойфотовыбор51 и хештег Мурманск, то фотография попадает на специальный сайт, где за неё могут голосовать все, - уточнил Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи», организатор конкурса «Фото на выборах».

По мнению устроителей конкурса, использованию хештегов нужно уделить особое внимание. Любая ошибка может привести к несрабатыванию программы по размещению фотоснимка

- Самая главная цель в этой акции - не сфотографироваться и выиграть какой-то приз, а задуматься о том, что от тебя зависит будущее страны. В этот день мы совершаем важный политический шаг. Я в нём обязательно приму участие, - сказал Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы.

Группа волонтёров, которые будут помогать мурманчанам участвовать в акции «Фото на выборах», уже набрана. Но в Городском центре Молодёжи Мурманска отметили, что они всегда открыты к сотрудничеству и готовы принимать новичков в команду помощников.

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