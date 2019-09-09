Голосует народ за власть, а власть голосует за будущее

Вместе с мурманчанами гражданскую активность на прошедших в минувшее воскресенье выборах, проявили представители власти областного центра Тамара Прямикова, Андрей Сысоев и депутат Совета Федерации от Мурманской области Алексей Веллер, проголосовав каждый на своём избирательном участке.

Первый вопрос к журналистам от каждого из официальных лиц: «Успели ли они в плотном графике воскресных съёмок реализовать своё избирательное право?»

С депутатом Государственной Думы от Мурманской области Алексеем Веллером журналисты редакция «Арктик-ТВ» встретились на избирательном участке в Мурманской школе № 1.

«У меня по ощущениям, что сегодня хороший, добрый, позитивный настрой у людей, участвующих в голосовании, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Значит, каждый осознанно выбирает себе будущее, связанное и с властью субъекта, и в муниципалитете. Сегодня в Мурманске полномасштабные выборы, меня это радует, радует такое настроение людей».

Выборы в Мурманске в этом году стали весьма насыщенными. Помимо главы региона и депутатов горсовета проголосовать необходимо было и за наполнение общественных и придомовых территорий, которые планируют благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Сегодня мы видим, что жизнь без взаимодействия людей и власти не пойдёт по нужному руслу, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Только во взаимодействии. Когда мы видим всё, что сделано в городе, понято, что много сделано, но ещё предстоит сделать больше, есть чем заниматься. Это программа действий органов власти на следующие пять лет».

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев голосовал на избирательном участке в средней общеобразовательной школе № 49. Здесь он не только выполнил гражданский долг, но и оценил работу избирательной комиссии, а так же пообщался с жителями микрорайона.

«Если говорить об организации выборов, то мы много работали в администрации и городском избиркоме над вопросом, чтобы не было проблем. И их нет, - констатирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Главное, чтобы было комфортно избирателям, членам избиркома, наблюдателям, чтобы это было безопасно. Поэтом сейчас я прошёлся, посмотрел, как это работает».

Свои предпочтения как избирателя Андрей Сысоев высказывать не стал, процитировал президента страны: «Безусловно, это хорошие люди, я уверен в них, они подготовлены, образованы, у них хорошо сформулирована жизненная позиция, я знаю их лично».