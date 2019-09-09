Мурманчане доверили Совет депутатов областного центра партийцам из «Единой России»В Коле на главной площади ввели в строй светофоры с кнопкой вызова для пешеходов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.19 14:30

Голосует народ за власть, а власть голосует за будущее

Вместе с мурманчанами гражданскую активность на прошедших в минувшее воскресенье выборах, проявили представители власти областного центра Тамара Прямикова, Андрей Сысоев и депутат Совета Федерации от Мурманской области Алексей Веллер, проголосовав каждый на своём избирательном участке.

Первый вопрос к журналистам от каждого из официальных лиц: «Успели ли они в плотном графике воскресных съёмок реализовать своё избирательное право?»

С депутатом Государственной Думы от Мурманской области Алексеем Веллером  журналисты редакция «Арктик-ТВ» встретились на избирательном участке в Мурманской школе № 1.

«У меня по ощущениям, что сегодня хороший, добрый, позитивный настрой у людей,  участвующих в голосовании, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Значит, каждый осознанно выбирает себе будущее, связанное и с властью субъекта, и в муниципалитете. Сегодня в Мурманске полномасштабные выборы, меня это радует, радует такое настроение людей».

Выборы в Мурманске в этом году стали весьма насыщенными. Помимо главы региона и депутатов горсовета проголосовать необходимо было и за наполнение общественных и придомовых территорий, которые планируют благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Сегодня мы видим, что жизнь без взаимодействия людей и власти не пойдёт по нужному руслу,  - отмечает Тамара Прямикова,  глава муниципального образования город Мурманск. - Только во взаимодействии. Когда мы видим всё, что сделано в городе, понято, что много сделано, но ещё предстоит сделать больше, есть чем заниматься. Это программа действий органов власти на следующие пять лет».

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев голосовал на избирательном участке в средней общеобразовательной школе № 49. Здесь он не только выполнил гражданский долг, но и оценил работу избирательной комиссии, а так же пообщался с жителями микрорайона.

«Если говорить об организации выборов, то мы много работали в администрации и городском избиркоме над вопросом, чтобы не было проблем. И их нет, - констатирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Главное, чтобы было комфортно избирателям, членам избиркома, наблюдателям, чтобы это было безопасно. Поэтом сейчас я прошёлся, посмотрел, как это работает».

Свои предпочтения как избирателя Андрей Сысоев высказывать не стал, процитировал президента страны: «Безусловно, это хорошие люди, я уверен в них, они подготовлены, образованы, у них хорошо сформулирована жизненная позиция, я знаю их лично».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка.
05.09.19 00:31
Мы, работники МБОУ КШМ, присоединяемся к словам Елены Меркушовой, председателя Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Но у меня вопрос. А сама мадам М
Комментарий к новости:Мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги7% - Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 56 копеек, доллара - на 43 копейки-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыРасширены полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 423 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика