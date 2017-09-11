Голосующие выразили своё предпочтение кандидатам партии власти

Единый день голосования прошёл 10 сентября по всей стране. В 16 регионах россияне выбирали губернаторов, ещё в шести - депутатов законодательных собраний. В остальных прошли местные выборы. Мурманск – не исключение. В столице Заполярья на дополнительных выборах голосовали за новых депутатов горсовета.

10 сентября в Мурманске прошли довыборы Совета депутатов пятого созыва по избирательным округам №№ 3 и 5. С 8 часов утра до 8 часов вечера мурманчане могли проголосовать за понравившегося кандидата на 25 избирательных участках. По итогам прошедшей субботы, общая явка составила 11%. Жители пятого округа голосовали активнее, чем в третьем.

- Я бы отметила, что люди шли с хорошим настроением, все избиратели приходили практически уже со своей позицией, определившиеся, поэтому у информационной доски редко кто задерживается, - отметила Ирина Павлова, председатель участковой избирательной комиссии № 23. - Информация по кандидатам достаточно хорошо была доведена до избирателей, поэтому все приходят уже с готовым решением.

В этом году на выборах были предусмотрены все тонкости избирательного процесса. На избирательном участке № 23, например, помимо 3 основных кабинок была и специальная - для слепых. На участках было немноголюдно, всё-таки дополнительные выборы редко показывают высокие результаты по явке. Те же, кто предпочли поездкам на природу и прогулкам избирательные участки, отмечали, что участие в голосовании – это долг каждого гражданина.

В счётной комиссии городского избиркома уже подвели предварительные итоги голосования.

- На дополнительных выборах в Совет депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам из трёх мандатов два получат кандидаты партии «Единая Россия» и один мандат получит самовыдвиженец, тоже кандидат «Единой России», - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской облдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия». - Избиратели третьего округа наибольшее количество голосов отдали представителю «Единой России», руководителю стомоталогии «Дента» Татьяне Елпановой. В пятом округе борьба шла за два мандата. Лидерство там также у кандидата от партии власти – директора школы № 5 Татьяны Усковой. А вот второе место по голосам занял 29-летний самовыдвиженец Антон Набатов.

- Выборы прошли спокойно, успешно, жалоб в день голосования не поступало, - сказала Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии.

Выборы признаны состоявшимися. У избиркома есть время окончательно подсчитать итоги, а главная задача вновь избранных депутатов – оправдать доверие мурманчан.