Головная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» готовится к переходу из Снежногорска в Кронштадт, где станет экспонатом музея Военно-морской Славы

Первенец советского атомного подводного флота – субмарина «Ленинский Комсомол» станет центральной экспозицией музея Военно-морской Славы в Кронштадте. В Снежногорске на судоремонтном заводе «Нерпа» началась подготовка к транспортировке легендарного подводного корабля.

Сейчас лодка находится в доке, здесь будет выполнен ряд технологических операций, которые позволят погрузить «Ленинский Комсомол» в док меньших размеров и транспортировать в Кронштадт. В частности, специалисты срежут выступающий в нижней части корабля обтекатель, что позволит поставить лодку на стапель. Путь легенде предстоит через Баренцево и Белое моря по Беломоро-балтийскому каналу в Онегу, далее через реку Свирь в Ладожское озеро и реку Неву.

За годы службы на Северном флоте К-3 совершила 5 автономных походов и вышла из боевого состава в 1991 году. Более 15 лет атомная субмарина провела в акватории «Нерпы». Завод и общественные организации вели борьбу за сохранение подлодки. В 2010 году главнокомом ВМФ было принято окончательное решение не утилизировать «Ленинский Комсомол». Заводчане, провожая легендарное судно, верят в его счастливую музейную судьбу.

Внутри К-3 на 80 процентов сохранила первоначальный облик и оснащение. Конечно, лодке предстоит реставрация. После переоборудования будут восстановлены ключевые пространства и обеспечена возможность свободного доступа для всех групп населения, включая маломобильных граждан.