Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» рвётся в Арктику

В Балтийском море и Финском заливе специалисты проверяли работу механизмов и оборудования, а также протестировали электроэнергетическую систему в ходовых условиях и маневренные характеристики при различных вариантах осадки. Испытания начались 23 июня и только 17 сентября, «Арктика» вернулась в Санкт-Петербург.

По словам генерального директора «Атомфлота» Мустафы Кашки, теперь ледокол готов к переходу в Мурманск. В наш порт ледокол отправится уже 22 сентября.

Согласно планам, переход займёт около двух недель. За это время экипаж проведёт проверку судна в ледовых условиях.

Ледокол «Арктика» строился на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась в 2013 году. В 2016 году судно спустили на воду. Ходовые испытания начались в конце 2019 года.

«Арктика» станет самым большим атомным ледоколом в мире. Он будет способен ходить как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.