Головной универсальный атомоход «Арктика» вышел в акваторию Финского залива после ремонта на Балтийском заводе для прохождения испытаний

Ожидается, что после этого ледокол приступит к работе на Северном морском пути.

Другое судно «Атомфлота» - «Севморпуть» прибыло в порт Находка. Контейнеровоз доставил почти полторы тысячи тонн груза для строящейся атомной электростанции. В ближайшее время судно встанет к причалу для выгрузки.

Проводка застрявших во льдах на Северном морском пути восьми судов завершена, осталось освободить ещё 16. В Арктике работают три атомных ледокола «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В декабре к проводке приступят также ледокол «Арктика» и атомоход «50 лет Победы».