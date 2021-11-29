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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.21 19:30

Головоломка стала подарком для жителей Мурмашей

Новый арт-объект с философским подтекстом в форме паззла теперь радует жителей Мурмашей. Дизайнер Вальченто известный яркими и неординарными проектами установил скульптуру на площади ко дню рождения посёлка.

Большие и маленькие, мягкие и деревянные - паззлы. Кто-то собирает их на полу, кто-то раскладывает детальки на столе, а дизайнер Вальченто решил разложить головоломку прямо на центральной площади Мурмашей. Инсталляция с изображением посёлка с высоты птичьего полёта уже приглянулась туристам.

Наталья Комина, туристка, г. Санкт-Петербург: «Я люблю что-то яркое, мне кажется, что у вас здесь на севере не хватает немного тепла и солнца. При таком коротком световом дне он будет радовать жителей».

Открытие арт-объекта Валентин Петров приурочил к 83-летию посёлка. Местные жители ласково величают Мурмаши Северной Швейцарией. Яркий элемент добавил европейского лоска уютной улице Позднякова.

Дизайнер надеется, что именно сюда будут стягиваться молодые люди, чтобы просто провести время на необычной локации или снять ролик для соцсетей. Благоустройство территории Вальченто продолжит позже. В планах – собрать команду и нанести на здание тематический мурал.

Валентин Петров, дизайнер: «Может быть, что-то связанное с авиацией, здесь история посёлка очень тесно связаны с аэродромом, для многих жителей также ГЭС является знаковой, что-то можно на тему энергетики или авиации».

Гигантскую головоломку создатель решил назвать созвучно фантастическому боевику «Пятый элемент». Концепция арт-объекта в том, что, посмотрев на гигантские пазлы, можно переосмыслить реальность и ощутить себя небольшой частичкой огромного мира.

Комментарии

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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