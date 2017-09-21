«Голубь мира» «прилетел» к школьникам Заполярья

Акция «Голубь мира» прошла сегодня в стенах центра дополнительного образования «Лапландия». На торжественной линейке участники и важные гости затронули не только тему войны, но и терроризма, который в нашем современном обществе представляет огромную опасность для мирного населения.

Для большинства людей планеты мирное время – это обыденная и привычная реальность. Но не стоит забывать, что есть места, где прямо сейчас идут военные конфликты, а население живёт в оковах страха и нестабильности. Международный день мира был провозглашён ООН в 1981 году. И с тех пор каждое 21 сентября Организация Объединённых Наций призывает все страны к прекращению войн. В России же 21 сентября проходит акция «Голубь мира», во время которой подрастающему поколению рассказывают о возможных угрозах, как вести себя в случае военных действий.

- Как правило, такие мероприятия проходят в расширенном составе с привлечением обучающихся всех муниципальных образований, - рассказал Николай Малов, начальник отдела дополнительного воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области. – В них принимают участие школьники и студенты колледжей.

В акции приняли участие школьники и студенты из 11 различных учебных заведений Мурманской области.

Развитие активной гражданской позиции и формирование толерантного сознания – задача не только родителей и учителей, но и сограждан. В современном обществе дети взрослеют всё быстрее и быстрее, а вместе с тем увеличивается и их информационная подкованность. Однако, грамотно ответить на возникающие вопросы, всё-таки задача взрослых.

- Ребёнок - гражданин, член нашего общества. У него такие же права, что и у нас с вами, - заметил Борис Коган, уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области. - Поэтому уже сегодня дети хотят участвовать в общественной жизни, в политических событиях в меру своих возможностей. После торжественной части ребята приняли участие в развлекательной программе, где каждый смог найти что-то по интересам: самые юркие участвовали в спортивных эстафетах, а интеллектуалы схлестнулись в борьбе умов.