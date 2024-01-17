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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.24 19:30

Гончары рождаются в арт-библиотеке

Изучение гончарного ремесла начинается не с больших и красивых ваз, а с небольших цилиндров или же маленьких чашечек. Но здесь - в арт-библиотеке учат не только таким маленьким изделиям, но ещё и создавать красивые элементы.

Арт-библиотека на улице Карла Маркса единственная в своём роде. Здесь можно не только читать книжки, но и рисовать, шить, мастерить различные сувениры и даже попробовать себя в гончарном ремесле.

Клавдия Кулагина, заведующая арт-библиотекой Мурманска: «Наша библиотека прошла модернизацию в 2021 году, а с этого года стала арт-библиотекой. Это пространство, где любой желающий житель города Мурманска либо области может прийти и овладеть новыми творческими навыками и компетенциями».

Мастерству создания изделий из глины здесь учит Анастасия Серова. Девушка прошла гончарную школу и много времени посвятила саморазвитию. Теперь делится навыками с посетителями библиотеки, где, к слову, есть все необходимое для этого ремесла оборудование. 

Анастасия Серова, библиотекарь отдела творчества и дизайна арт-библиотеки города Мурманска: «Это достаточно сложно, поэтому обучение происходит от трёх месяцев, и то вряд ли получится сразу кружка – маленькая стопочка. Поэтому здесь это и называется ремесло, потому что мы должны каждый день тренироваться, тренироваться и тренироваться и только тогда у тебя что-нибудь получится».

А получиться может всё что угодно, было бы желание, уверены специалисты. Сделать можно хоть вазу, хоть горшок под любимые кактусы, как планирует, например, Александр Инчин.

Александр Инчин, посетитель гончарной мастерской арт-библиотеки города Мурманска: «Обычный горшок в магазине покупать скучно, поэтому решил слепить сам».

Сотрудники арт-библиотеки часто устраивают мастер-классы по созданию гончарных изделий, однако, места на них ограничены, участники разбирают их в первые 20 минут. Но посидеть за гончарным кругом и научиться создавать посуду из керамики можно и во время работы пространства с 9 утра до 10 вечера.

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