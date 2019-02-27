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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.19 19:30

«Гонец» в конец загонит рыбаков Мурмана

Ситуация в рыбопромышленной отрасли Мурмана продолжает оставаться напряжённой. Рыбакам обещают предоставить отсрочку по установке системы «Гонец» на промысловые суда, однако документального подтверждения словам так и нет. Между тем уже в марте начнётся промысел краба, а за ним и других морских биоресурсов.

История с установкой на рыбопромышленные суда системы «Гонец» тянется с конца прошлого года, когда за две недели до начала праздничных каникул, чиновники федерального Минсельхоза внезапно приняли решение оборудовать все промысловики новинкой отечественной спутниковой связи. Такая необходимость якобы возникла из-за того, что другие системы выше 75 широты работают нестабильно. Переоборудовать суда рыбаков обязали уже к 1 января, причём сделать это можно только в отечественных портах. А значит, надо сниматься с промысла и идти к родным причалам, теряя время и деньги. Справиться к заданному сроку не успел никто.

- Было совещание в Москве у первого заместителя руководителя ФАРа Савчука,  - рассказывает Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». – В результате этого совещания было написано письмо от ФАРа в Минсельхоз с просьбой разрешить отсрочку на 6 месяцев, на переходный период. Получили подтверждение от Минсельхоза, что запущена эта отсрочка по 8 пункту, срок вступления в силу этого приказа с 1 января. На прошлой неделе на штабе промысла Савчук сказал, что этот документ уже  прошёл все согласования, и ждите, он должен со дня на день выйти. Вот на сегодняшнюю минуту пока ещё этого дополнения к приказу нет.

Без «Гонца»  сегодня промысловые суда заходить выше 75 широты права не имеют. А ведь именно за ней в основном и работают мурманские рыбаки. Уже 1 марта, например, там начнётся промысел краба, краболовы готовы к установке приборов. Но возникли непредвиденные трудности - то устройств нет, то кабелей для их подключения не хватает. Несколько судов сейчас стоят в мурманском порту и ждут возможности выйти в море. Следующие на очереди охотники за креветкой и рыбой.

«Мы закупили в прошлом году эти приборы. Сейчас как раз выручаем всех подряд. У нас по графику они работают в Норвежской зоне. Как минимум, чтобы прийти в порт, установить «Гонец»,  потребуется, как минимум, неделя, потеря промыслового времени, - рассказывает о неудобной процедуре  Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». - Пока у нас есть возможность эффективно отработать в норвежской зоне, когда будем переходить на север или в российскую зону, то придём в порт на установку приборов».

Потеря промыслового времени - это убытки, которые перед принятием решения почему-то никто посчитать не захотел. Более того, часть из судов, на которые предстоит устанавливать прибор спутниковой связи - незаходные. Их переоснащением в своё время владельцы рыболовецких компаний занимались за границей. Иностранное оборудование должно пройти растаможку, что стоит огромных денег. А без этой процедуры таким плавсредствам заход в отечественные порты запрещён. «Гонец» же, наоборот, по каким-то причинам ни в коем случае нельзя устанавливать за границей. Как решить парадокс - непонятно.

«Мы запросили таможню. Запрос был отправлен от ВАРПЭ для ускорения, но, на самом деле, наши чиновники как обычно тянут до последнего, - комментирует ситуацию Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо». – Уже месяц заканчивается на их ответ, а его пока нет. Если суда выберут режим временного ввоза или переработки, то есть, нерастаможенные, можно ли будет на них установить этот «Гонец»? На запрос ответа у нас пока нет».

Страдает из-за такой ситуации и безопасность мореплавания. Из-за «Гонца» наши рыбаки не могут выгружаться в привычных местах. Рыбу, которая следует в Россию, перемещают на грузовые суда в районе острова Медвежий. А там сейчас сильно штормит.

«Приходится использовать транспорта, а они бьются, теряют якоря. В общем, с безопасностью мореплавания и выгрузкой возле острова Медвежий действительно напряжёнка, - рассказывает Владимир Григорьев, генеральный директор ЗАО «Карат-1» рыбопромышленного холдинга «Норебо».  - Погода сейчас свежая, постоянно шторма. Недавно ураган вообще был. В общем, выгружаться очень тяжело».

Личный состав рыболовецких траулеров нервничает, руководство переживает за безопасность экипажа, но как-то повлиять на ситуацию пока никто из них не может. Приходится сидеть и ждать, что здравый смысл возобладает и рыбакам всё-таки дадут спокойно доработать в норвежской зоне. После чего суда планово, а не в дикой спешке, отправятся в Мурманск для установки внезапно ставшей такой незаменимой системы спутниковой связи «Гонец».

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