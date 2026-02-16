Гонка Лыжня России-2026 в Мурманске состоялась, несмотря на сильный мороз

Но погода внесла свои коррективы, организаторам пришлось отменить забег самых маленьких участников, также сократили дистанцию для взрослых спортсменов.

Морозная погода для Кольского Заполярья - не повод сидеть дома. В этом году участниками «Лыжни России-2026» в Долине Уюта стали лыжники из Мурманска, Мончегорска и Североморска. Всего более 230 северян. Среди них и опытные спортсмены, и те, кто встал на лыжи, чтобы просто разделить радость движения с семьей и друзьями.

Таисия Мешкова, участница лыжной гонки: «Лыжи - это красота, во-первых. Во-вторых, - это работа всех мышц и просто удовольствие».

Из-за сильного мороза дистанция в 5 километров стала испытанием на прочность. Бодрость духа участникам поднимали не только болельщики, но и причастность к большому спортивному празднику.

Марина Ушакова, участница лыжной гонки: «Думать о том, что это всегда праздник. Самое главное, улыбаться почаще. Я для себя открыла, когда улыбаешься, то бежится легче».

Позитивный настрой помог Марине Ушаковой и на этой гонке. Девушка взяла «серебро».

Но борьба развернулась не только среди юниоров, соревновались и во взрослых забегах. Александр Емельянов на лыжне уже 10 лет. И даже свой день рождение встречает на спортивной дистанции.

Александр Емельянов, участник лыжной гонки: «Завтра день рождение у меня – 45 лет, но продолжают заниматься спортом, работаю».

Для тех, кто хотел проверить себя не только в гонке, но и в нормативах, была организована акция ГТО. Желающие сдали дисциплину «Бег на лыжах», чтобы подтвердить знак отличия.

Напомним, что история «Лыжни России» берёт свое начало в 1982 году, и за эти десятилетия она стала поистине народным и одним из самых массовых зимних событий страны.