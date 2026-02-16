Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.26 19:30

Гонка Лыжня России-2026 в Мурманске состоялась, несмотря на сильный мороз

Но погода внесла свои коррективы, организаторам пришлось отменить забег самых маленьких участников, также сократили дистанцию для взрослых спортсменов.

Морозная погода для Кольского Заполярья - не повод сидеть дома. В этом году участниками «Лыжни России-2026» в Долине Уюта стали лыжники из Мурманска, Мончегорска и Североморска. Всего более 230 северян. Среди них и опытные спортсмены, и те, кто встал на лыжи, чтобы просто разделить радость движения с семьей и друзьями.

Таисия Мешкова, участница лыжной гонки: «Лыжи - это красота, во-первых. Во-вторых, - это работа всех мышц и просто удовольствие».

Из-за сильного мороза дистанция в 5 километров стала испытанием на прочность. Бодрость духа участникам поднимали не только болельщики, но и причастность к большому спортивному празднику.

Марина Ушакова, участница лыжной гонки: «Думать о том, что это всегда праздник. Самое главное, улыбаться почаще. Я для себя открыла, когда улыбаешься, то бежится легче».

Позитивный настрой помог Марине Ушаковой и на этой гонке. Девушка взяла «серебро».

Но борьба развернулась не только среди юниоров, соревновались и во взрослых забегах. Александр Емельянов на лыжне уже 10 лет. И даже свой день рождение встречает на спортивной дистанции.

Александр Емельянов, участник лыжной гонки: «Завтра день рождение у меня – 45 лет, но продолжают заниматься спортом, работаю».

Для тех, кто хотел проверить себя не только в гонке, но и в нормативах, была организована акция ГТО. Желающие сдали дисциплину «Бег на лыжах», чтобы подтвердить знак отличия.

Напомним, что история «Лыжни России» берёт свое начало в 1982 году, и за эти десятилетия она стала поистине народным и одним из самых массовых зимних событий страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:20«Ступени Победы». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: половина россиян считает свой достаток средним-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к японской иене, незначительно растёт к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»