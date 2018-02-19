Гонки на машине закончились для нарушителя ПДД плачевно

В Мурманске водитель машины «Ауди», нарушив ПДД, пытался скрыться от сотрудников полиции. Вот только гонщик на одном из перекрестков не справился с управлением, разбил автомобиль, перевернув транспортное средство на крышу.

После того, как водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и проигнорировал законные требования инспекторов остановиться, началась погоня. Впрочем, долго уходить от экипажа патрульной службы у гонщика не получилось, нарушив ещё несколько правил дорожного движения на одном из перекрестков в районе дома № 46 по просп. Кольский, он не справился с управлением и перевернул своё транспортное средство. Владелец «Ауди» получил травмы но, смог самостоятельно выбраться из покореженного автомобиля. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, но на кадрах с видеорегистратора заметно, что гражданин не совсем уверенно держится на ногах.

Документов на право управления машиной у молодого человека не оказалось. На нарушителя полицейские составили 7 протоколов, проводится расследование.