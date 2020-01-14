Гонки на снегоступах: «Ощущения хорошие, но было тяжело!»

В мурманской Долине уюта проходят региональные соревнования по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах. Участники - воспитанники коррекционных школ и интернатов Мурманской области. Победители войдут в сборную, и будут отстаивать честь Кольского Заполярья на всероссийских играх в Тюмени.

Спорт для каждого из участников специальных соревнований по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах - нередко единственная возможность проявить себя, одержать такую долгожданную и трудную победу, в первую очередь над самим собой. Вот и стараются школьники по максиму. Группы формируются не по возрасту, а по возможностям ребят. Высокий результат здесь – шанс выйти на всероссийский уровень.

Ирина Горохова, председатель Мурманского территориального отделения специальной олимпиады России: «Это соревнования, которые у нас обычно проходят в рамках Праздника Севера в программе специальной олимпиады по лыжным гонкам и снегоступам. В этом году всероссийские соревнования будут проходить раньше, поэтому и мы проводим отборочные региональные, чтобы сборная смогла представить Мурманскую область достойно»

Всемирные игры пройдут уже в 2021 году, накал страстей растёт. Тренеры подбадривают, говорят: «Везение в спорте, конечно, важно, но главное…»

Александр Шаповалов, старший тренер отделения спорт ЛИН ДЮШС, г. Оленегорск: «Желание, самое главное, чтобы было желание. Желание есть – всё будет, победа придёт. Девиз – захотеть, и всё получится!».

Если с лыжами всё привычно и, кажется, понятно, то бег на снегоступах кажется чем-то диковинным. Создается впечатление, что без специальной подготовки и пару метров в этих замысловатых штуках не пройти, не то, что дистанцию пробежать.

Виталий Свобода, главный судья соревнований по скоростному бегу на снегоступах: «Снегоступы придуманы для похода в горы. Они увеличивают площадь подошвы, человек меньше проваливается в снег. Потом это развилось в вид спорта для детей с умственной отсталостью, как скоростной бег на снегоступах. Таким детям тяжело заниматься олимпийскими видами спорта, для них это едва ли не единственный способ социализации, общения и здорового духа».

Среди участников, как опытные спортсмены, так и новички. У каждого свои сложные участки трасс, свои ощущения, свой опыт, но всех абсолютно всех объединяет непреодолимая воля к победе.

Архип Гробчак, участник соревнований: «Ощущения хорошие, но было тяжело, очень тяжело подниматься, потом спускаться. Я жил в Оленегорске шесть лет. Меня взял тренер Шаповалов. Я встал на лыжи. Сначала нас учили кататься по школьному полю, потом водили в парк. Я катался, упорно занимался, теперь у меня два вторых, семь первых и два третьих места».

Дмитрий Никулин, участник соревнований: «Ощущения непростые. Если равнина, то это легко, а подъемы – тяжелее. Для меня это как второй проход жизни, здоровье, силы, мышцы. Много чего даёт этот спорт».

Наставники отмечают, что те ребята, которые занимаются спортом регулярно, развиваются лучше, наращивают навыки общения, физически крепче, да и гораздо счастливее, тех, кто пока не подружился со спортом. У Мурманской области большой опыт проведения таких соревнований, в том числе на уровне страны.

Виталий Свобода, главный судья соревнований по скоростному бегу на снегоступах: «Ежегодно мы проводим такие соревнования. В 2012 году мы проводили всероссийские в Мурманске. Участвовали больше 40 регионов. Это были отборочные на мировые игры в Корею. В этом году на Празднике Севера планируем провести всероссийские соревнования, на них уже заявились много регионов».

По окончании этих соревнований на заседании судейской коллегии будет сформирована команда, которая уже в начале февраля отправится в Тюмень отстаивать честь области на всероссийских играх.